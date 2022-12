“Lacus, la terra dei laghi”, per valorizzare il territorio

«Lacus è una festa, ma soprattutto una sfida. La terra dei laghi da oggi è il brand per identificare questo territorio». Con queste parole Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina (Fg), ha presentato “Lacus, la terra dei laghi”.

Il Lago di Lesina

Sinergia tra comuni lagunari

L'evento, organizzato dalla società PugliaIdea di Ester Fracasso, è il brand simbolo della sinergia tra i comuni lagunari di Lesina e Cagnano Varano (Fg). Il sindaco di Cagnano, Michele Di Pumpo, ha condiviso la proposta del collega di Lesina, con l'obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica e valorizzare il territorio utilizzando cibo ed enogastronomia quali vettori trainanti, insieme all’autenticità e all’identità dei luoghi. “Lacus, la terra dei laghi” è un progetto co-finanziato dal Parco nazionale del Gargano, presentato dal comune di Lesina, in collaborazione con il comune di Cagnano Varano, in risposta all’Avviso pubblico per il “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare per gli anni 2022/2023”.

Una zona ricca di biodiversità e tradizioni

Nella tre giorni di Lacus una serie di appuntamenti ha evidenziato le potenzialità del territorio all'estremo nord della Puglia, che comprende, appunto, le due lagune di Lesina e di Varano, integrate nel Parco nazionale del Gargano. Una zona ricca di biodiversità e tradizioni che meritano di essere conosciute da un pubblico più largo, anche fuori dalla stagione estiva, come ha ribadito anche Pasquale Pazienza, presidente del Parco.

Tra passeggiate nei centri storici e a Bosco Isola, escursioni in catamarano sul lago, visita alla Grotta di san Michele e il mercatino con 30 stand di produttori locali, ne corso di Lacus certamente non ci si è potuti annoiare.

Cuochi e mamme dei vicoli, due interpreti della cucina locale

Una ricca offerta per la tavola

Sfruttando come motivo di attrazione l'ambiente lacustre diviso dal mare da un sottile lembo di terra, le suggestive cittadine e la tradizione in cucina, piuttosto differente da quella del resto della Puglia ma altrettanto interessante e ricca di storia, il programma è stato ricco di contenuti, con particolare risalto alla variegata proposta enogastronomica del territorio. Basti pensare alle anguille della laguna, protagoniste in tante ricette tradizionali ora rivisitate anche in chiave innovativa dai giovani chef locali, ma apprezzate persino da Federico II di Svevia, che ne era particolarmente ghiotto. Ma non solo. I cefali della laguna sono da sempre utilizzati per le loro carni saporite e anche per le loro sacche ovariche che, dopo un procedimento di salagione, diventano preziose bottarghe. La cucina del luogo può apparire povera ai meno attenti, ma non è così. La ricchezza in erbe spontanee e i particolari prodotti delle lagune consentono di sbizzarrirsi in cucina in ricette tramandate di generazione in generazione.

Cesare Di Nauta del ristorante Acapulco 2 di Lesina (Fg)

Si potrebbe pensare che il lago fornisca alla cultura gastronomica locale soltanto il pesce che dimora nelle sue basse acque, ma in realtà la cucina di questa zona è fatta anche di cacciagione, di piante che crescono selvatiche come la salicornia, il mirto e il ginepro e, da qualche anno, anche del corpulento granchio blu, specie infestante arrivata dall'oceano, crostaceo dalle carni di ottimo valore.

Le mamme dei vicoli di Cagnano Varano (Fg)

Cuochi e mamme dei vicoli

Molto istruttivi gli incontri con i cuochi locali che hanno proposto le loro ricette innovative al pubblico, spiegandole in ogni minimo dettaglio, contrastati simpaticamente dalla tradizione pura, portata, invece, dalle “mamme dei vicoli”, un gruppo di donne che, pur non essendo abituato alle luci della ribalta, se l’è cavata alla grande. Con i loro pancotti, le minestre e i dolcetti fatti dei pochi ingredienti che si avevano nelle case, hanno calamitato l’attenzione nel Centro polifunzionale di Lesina. Hanno presentato ricette di sicuro interesse. La ‘Ciciata’ e la pizza di farina di mais (Maria Manzo e Anna Mattei); Riso in brodo di cefalo e folaga in umido (Erminia Troiano e Nunzia Alfieri); Anguilla marinata e minestra di anguilla con le verdure selvatiche (Annetta Giovanditti e Concettina Forte); Seppia con i piselli e baccalà con le patate (Primiana Stigliani e Maria Tozzi); Pancotto e baccalà con i broccoli (Loreta Augelli e Anna Maselli).

Oltre alle mamme dei vicoli gli chef lesinesi Ugo Testa di Hugò, Cesare Di Nauta di Acapulco 2, Gaetano Pezzicoli di Opus Art Even e Gabriele Biscotti de le Antiche Sere, si sono esibiti nella rivisitazione di ricette tradizionali, proposte poi in degustazione. Tra il pubblico il cuoco lesinese Nazario Biscotti, che in questa occasione ha preferito lasciare spazio ai giovani i, pur supportandoli con la sua esperienza e i suoi preziosi consigli.

Masterclass di Ugo Testa, ristorante Hugò di Lesina

I cooking show hanno fatto tappa anche a Cagnano Varano, dove Michele Abruzzese di Catamè, il Presidente dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata Mario Falco e Antonio Sanzone hanno preparato i piatti della tradizione lagunare con cefalo, cozze e anguille, mentre le Mamme dei Vicoli hanno insegnato tecniche e segreti della pasta fresca.

Videomapping e incontri con i pescatori

La sera della seconda giornata una vera sorpresa dell'evento è stato lo spettacolo di videomapping firmato dal creativo Hermes Mangialardo che, in 4 minuti, ha saputo trasmettere storia, immagini ed essenza del luogo, proiettate sui muri delle case del lungolago. Grande anche la suggestione negli appuntamenti dell'ultimo giorno, il 10 dicembre, in particolare l'incontro con i pescatori locali che, nella Biblioteca comunale hanno chiuso la manifestazione intrattenendo il pubblico con i loro racconti di vita e di lavoro. Tra poesie in dialetto, aneddoti, ninne nanne e canti, i partecipanti hanno potuto apprezzare l'autentica atmosfera che già da questo primo anno i protagonisti e gli organizzatori sono riusciti a trasmettere, con la promessa di fare ancor meglio nella futura edizione di questo evento che si candida a essere un punto di riferimento del tardo autunno pugliese.