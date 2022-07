Il miglior hotel al mondo? Per gli americani è Rosewood Castiglion del Bosco di Montalcino

Quale è il miglior hotel al mondo? Per “The 100 Best Hotels in the World” la classifica della celebre rivista di viaggi “Travel + Leisure”, che ha svelato i “The World’s Best Awards 2022” votati dai suoi lettori, è il Rosewood Castiglion del Bosco, 5 stelle lusso a Montalcino (Si). È la prima volta di un hotel europeo sul tetto del mondo nella storia della classifica che è stato anche incoronato anche “Best Resort Hotel, Europe” e “Best Resort Hotel, Italy”. L’ennesimo successo per il resort immerso in 2mila ettari nella campagna toscana, circondato dai vigneti di Brunello nella Val d’Orcia Patrimonio Unesco, che recentemente è stato ceduto dai Ferragamo a un “family office” intercontinentale.

Rosewood Castiglion del Bosco



Gli hotel italiani nella Top 100

Ma nella classifica, che comprende 33 paesi e tutti i continenti, tranne l’Antartide, l’Italia piazza ben 11 strutture nella Top 100 2022 (dominata dagli Usa con 19 hotel), con il Portrait Firenze a Firenze (15ª posizione), l’Hotel Santa Caterina ad Amalfi con il ristorante stellato Glicine dello chef Giuseppe Stanzione (37ª), l’Hotel de la Ville al Rocco Forte Hotel a Roma (41ª), Il San Pietro di Positano con il ristorante stellato Zass di Alois Vanlangenaeker (42ª), il Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como con La Terrazza Gualtiero Marchesi (53ª), Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano con il ristorante stellato Due Camini di Domingo Schingaro (62ª), Hotel Savoy al Rocco Forte Hotel a Firenze con l’alta cucina dello chef Fulvio Pierangelini al ristorante Irene (68ª), l’Hotel Caesar Augustus a Capri e il Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio con il ristorante stellato Mistral dello chef Ettore Bocchia (87ª pari merito), e, infine, Le Sirenuse a Positano (95ª).

Portrait Firenze 1/10 Hotel Santa Caterina 2/10 Hotel de la Ville al Rocco Forte Hotel a Roma 3/10 San Pietro di Positano 4/10 Grand Hotel Tremezzo 5/10 Borgo Egnazia 6/10 Hotel Savoy al Rocco Forte Hotel a Firenze 7/10 Hotel Caesar Augustus 8/10 Grand Hotel Villa Serbelloni 9/10 Le Sirenuse 10/10 Previous Next



Sondaggio effettuato dal 1995

Il sondaggio annuale per le eccellenze mondiali del settore turistico, il “World's Best Awards”, viene organizzato dal 1995 ed è considerato «un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e una risorsa importante per milioni di viaggiatori». Il magazine Travel + Leisure conta quasi 5 milioni di lettori nella sua versione cartacea e raggiunge gli 11 milioni di follower con i suoi profili social. Ai lettori viene chiesto di valutare ogni anno le esperienze di viaggio non solo sugli hotel, ma anche sulle principali città, isole, navi da crociera, spa o compagnie aeree.



Ecco la Top 100

1. Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino, Italia

2. Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, Santorini, Grecia

3. Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, South Malé Atoll, Maldive

4. Pickering House Inn, Wolfeboro, New Hampshire

5. (parimerito) One&Only Reethi Rah, North Malé Atoll, Maldive

5. (parimerito) Royal Mansour Marrakech, Marocco

7. Capella Ubud, Bali, Indonesia

8. The Lowell, New York City

9. Hôtel Madame Rêve, Parigi

10. (parimerito) Rosewood Villa Magna, Madrid

10. (parimerito) The Oberoi, New Delhi

12. The Oberoi Udaivilas, Udaipur, India

13. Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Bali, Indonesia

14. Wilderness Safaris Bisate Lodge, Volcanoes National Park, Ruanda

15. Portrait Firenze, Firenze

16. Raffles Istanbul

17. The Oberoi, Marrakech, Morocco

18. Capella Hanoi, Vietnam

19. White Elephant Palm Beach, Florida

20. The Loutrel, Charleston, South Carolina

21. (parimerito) Monasterio, A Belmond Hotel, Cuzco, Peru

21. (parimerito) Sani Asterias, Halkidiki, Grecia

23. Shangri-La the Shard, Londra

24. Coquillade Provence Resort & Spa, Gargas, Francia

25. (parimerito) Taj Palace, New Delhi

25. (parimerito) Pendry Chicago

27. Nayara Tented Camp, Arenal Volcano National Park, Costa Rica

28. (parimerito) Hotel Belmar, Monteverde, Costa Rica

28. (parimerito) Royal Champagne Hôtel & Spa, Champillon, Francia

30. Under Canvas Mount Rushmore, Keystone, South Dakota

31. (parimerito) Riggs Washington D.C.

31. (parimerito) Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, Cabo San Lucas, Messico

33. (parimerito) The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort, Ranthambhore, India

33. (parimerito) Canaves Oia Epitome, Santorini, Grecia

35. The Standard, Hua Hin, Thailandia

36. The Oberoi Amarvilas, Agra, India

37. (parimerito) Hotel Santa Caterina, Amalfi, Italia

37. (parimerito) Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap, Cambogia

37. (parimerito) Nihi Sumba, Sumba, Indonesia

40. La Réserve Paris – Hôtel & Spa

41. Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel, Roma

42. Il San Pietro di Positano, Italia

43. Six Senses Yao Noi, Koh Yao Noi, Thailandia

44. Finca Cortesín Hotel, Golf & Spa, Málaga, Spagna

45. Secret Bay, Portsmouth, Dominica

46. Cape Grace, Cape Town

47. (parimerito) Taj Lake Palace, Udaipur, India

47. (parimerito) Taj Falaknuma Palace, Hyderabad, India

49. Alila Villas Uluwatu, Bali, Indonesia

50. Manoir Hovey, North Hatley, Quebec

51. (parimerito) Six Senses Con Dao, Con Dao, Vietnam

51. (parimerito) Cavas Wine Lodge, Mendoza, Argentina

53. Grand Hotel Tremezzo, Lake Como, Italia

54. Nayara Springs, Arenal Volcano National Park, Costa Rica

55. Lodge on Little St. Simons Island, Georgia

56. Rancho Santana, Rivas, Nicaragua

57. (parimerito) Amanpuri, Phuket, Thailandia

57. (parimerito) Mandarin Oriental, Marrakech, Marocco

59. Namale Resort & Spa, Savusavu, Fiji

60. Gibb's Farm, Karatu, Tanzania

61. Jade Mountain, Soufrière, St. Lucia

62. Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano, Italia

63. (parimerito) Four Seasons Hotel Kyoto, Giappone

63. (parimerito) San Ysidro Ranch, Santa Barbara, California

65. The Goring, Londra

66. The Oberoi Rajvilas, Jaipur, India

67. Palm Island Resort, St. Vincent and the Grenadines

68. Hotel Savoy, a Rocco Forte Hotel, Firenze, Italia

69. (parimerito) Rambagh Palace, Jaipur, India

69. (parimerito) Curtain Bluff, St. John's, Antigua

71. (parimerito) Morrison House Old Town Alexandria, Autograph Collection, Alexandria, Virginia

71. (parimerito) The Lytle Park Hotel, Autograph Collection, Cincinnati

73. Twin Farms, Barnard, Vermont

74. Deer Path Inn, Lake Forest, Illinois

75. (parimerito) One&Only Nyungwe House, Nyungwe Forest National Park, Rwanda

75. (parimerito) W Santiago, Chile

77. Shangri-La Singapore

78. L'Ermitage Beverly Hills, California

79. Silo Hotel, Cape Town

80. Katikies Santorini, Grecia

81. Nobu Hotel Miami Beach

82. The Shore Club, Providenciales, Turks and Caicos

83. Taj Holiday Village Resort & Spa, Goa, India

84. Mandarin Oriental, Bangkok

85. Auberge Saint-Antoine, Quebec City

86. Rosewood Miramar Beach, Montecito, California

87. (parimerito) Rio Celeste Hideaway Hotel, Guanacaste, Costa Rica

87. (parimerito) Hotel Caesar Augustus, Capri, Italia

87. (parimerito) Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio, Italia

87. (parimerito) Le Bristol Paris, Oetker Collection

91. Shangri-La Bosphorus, Istanbul

92. The Palms Turks & Caicos, Providenciales, Turks and Caicos

93. The Lodge at Blue Sky, Auberge Resorts Collection, Park City, Utah

94. Little Palm Island Resort & Spa, Little Torch Key, Florida

95. Le Sirenuse, Positano, Italia

96. andBeyond Ngorongoro Crater Lodge, Ngorongoro Conservation Area, Tanzania

97. (parimerito) Casa San Agustín, Cartagena, Colombia

97. (parimerito) The Connaught, Londra

99. Wentworth Mansion, Charleston, South Carolina

100. (parimerito) Taj Lands End, Mumbai

100. (parimerito) Birkenhead House, Hermanus, Sod Africa