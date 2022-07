Relax, sicurezza e natura: ecco perché la vacanza in barca a vela piace

La barca a vela è sempre più di tendenza. Per tutti. Negli ultimi due anni le richieste per questo tipo di vacanza hanno fatto registrare un incremento dell’800%. L’88% delle prenotazioni è infatti di persone tra i 35 e i 55 anni alla loro prima esperienza in barca a vela e il 75% dei prenotati sono nuovi clienti. Lo rileva www.speedvacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo per single, che ha dato l’opportunità anche a chi parte da solo di fare una vacanza in barca a vela, percepita come più sicura rispetto ad altre formule di viaggio.

Arcipelago della Maddalena e Isole Pontine sono mete sempre più ambite per chi veleggia

Vacanza in barca vela, in due anni boom di richieste

«Abbiamo visto che c’è una forte richiesta e stiamo creando il mercato – ha dichiarato il fondatore di Speedvacanze Giuseppe Gambardella - È una formula che avevamo lanciato l’anno scorso e che ha subito riscosso un grande interesse. Tanto che quest’anno non ci siamo limitati a riproporla, ma ci abbiamo scommesso tantissimo, con nuovi itinerari e più partenze. Abbiamo anche migliorato il servizio, scegliendo barche migliori e skipper più esperti, per garantire il massimo ai nostri clienti».

Vacanze in barca vela, il motivi della scelta

Ma quali sono i motivi che spingono sempre più viaggiatori single a preferire la vacanza in barca a vela? Innanzitutto, da non sottovalutare l'esperienza Covid che ci spinge all'aria aperta in sicurezza. Secondo un sondaggio di www.speedvacanze.it effettuato nei confronti della community di clienti e follower sui suoi canali social è emerso inoltre che la maggioranza, pari al 32% delle risposte, ha messo al primo posto il relax assoluto, lontano dallo stress quotidiano. Il 26% preferisce invece il contatto con la natura e il mare, mentre il 23% apprezza la possibilità di visitare luoghi da una prospettiva diversa. Il 19%punta al senso di avventura. Il 30% sceglie gli gli itinerari lungo le coste italiane, il 35% preferisce la Sardegna.

Rotte per tutti i gusti

Le più richieste dell’estate 2022 sono infatti le vacanze a barca a vela nell’Arcipelago della Maddalena e nelle Isole Pontine, tra Ponza, Palmarola e Ventotene. Ma stanno andando forte anche gli itinerari in Sicilia, negli arcipelaghi delle Egadi e delle Eolie, in Toscana e in Campania, lungo la Costiera Cilentana, un tratto di costa tutto da scoprire. Per quanto riguarda l’estero è in pole position la Grecia, con gli itinerari nelle isole Cicladi, Ioniche e Saroniche, seguita da Ibiza, Formentera e Croazia.

