Un super carnevale a misura di... cane

Iagolandia, il primo Parco Giochi a tema per cani in Italia viene allestito a tema carnevalesco per far divertire cani e proprietari. Succede a Guanzate (Co) il 18 e 19 febbraio per l’evento “Festa di Carnevale”. Tre le formule previste, su prenotazione.

Per Carnevale a Iagolandia i cani sono al centro della festa

La prima è “Tour di Carnevale” per chi vuole venire solo a curiosare, fare un giro all’interno del Parco Giochi e farsi scattare una foto a tema. “Divertiamoci a Carnevale” consente invece l’ingresso per un’ora, tempo in cui i cani possono divertirsi liberamente anche all’interno delle aree tematiche, oltre allo shooting fotografico e a un omaggio di benvenuto. Con la terza formula, “Giochi di Carnevale”, si può partecipare anche a giochi di gruppo a tema. Giochi divertenti in cui non sono richieste abilità particolari ma solo la voglia di divertirsi con il proprio cane.

Divertimento assicurato per cani e umani

Foto ricordo con la pet photographer

Nei 3.000 metri quadri del parco i cani possono divertirsi nelle 4 aree tematiche, previsti gli omaggi offerti da Husse Italia e uno shooting fotografico diverso dal solito con la pet photographer Francesca Cretella: chi lo desidera può provare a far fotografare il cane in un modo tutto colorato, con le polveri holi (colorate e naturali, vengono via subito via dal pelo). La domenica c’è anche la possibilità di mangiare con Poldo Food Truck.

Gli eventi a tema sempre un successo

«I nostri eventi - spiegano le fondatrici di Iagolandia, Martina Comollo, responsabile organizzativa, e Grazia Maldini, educatrice cinofila - sono sempre su prenotazione perché ci teniamo a far vivere a cani e proprietari un’esperienza di divertimento e relax senza preoccupazioni. I posti sono limitati per far sì che ci sia un giusto numero di cani, per ciascuno spazio, senza stress e nel rispetto delle esigenze di tutti i partecipanti, sia a 2 che a 4 zampe. Il programma è sempre pensato in modo da evitare che troppi cani si trovino a fare la stessa attività nello stesso momento. Gli ultimi eventi a tema dello scorso anno, Halloween e Natale, sono stati un successo: vi hanno partecipato in totale circa 150 cani e 300 persone e quindi abbiamo deciso di dedicare un week end al Carnevale. Siamo state le prime a realizzare a misura di cane eventi solitamente per gli umani. Eventi in cui non si divertono solo i cani ma anche i proprietari».

Iagolandia

via Patrioti 17 – 22070 Guanzate (Co)

Tel 392 5425057