La primavera è ormai alle porte e, oltre alla montagna, è tempo di pensare a viaggiare cercando mete per abbinare gusto, cultura e paesaggi. Per l’occasione abbiamo scelto cinque località che rappresentano al meglio la nostra idea del viaggio per cui vale la pena di prenotare e fare Check-In.

Dai Paesi Baschi a Trieste, cinque proposte per cominciare la primavera

La prima, a cui dedichiamo la copertina perché per i buongustai è un po’ un mito per l’elevata concentrazione di alta cucina contemporanea, sono i Paesi Baschi con un tour nelle tre province di Biscaglia, Gipuzkoa e Álava. Cibo, storia e ambiente rappresentano un tutt’uno che non si può non provare.

A Trieste sulle tracce del caffè

Parliamo di un mix che, con cambio di ambiente e in una dimensione più ridotta, ma non meno tipica e assolutamente unica, è una puntata a Trieste sulle tracce del caffè e di come questa bevanda sia nel dna dell’offerta turistica di una città simbolo della cultura mitteleuropea.

Bergamo e Brescia, capitale della cultura 2023

E, sempre per restare in Italia, avviamo un percorso che nel corso dell’anno porterà i lettori di Check-In alla scoperta della capitale della cultura 2023, l’abbinata Bergamo e Brescia. Il primo assaggio è sulla presentazione di alcuni piatti tipici, di locali di alta ristorazione da non perdere e sul mondo del vino descritto nelle sue tipicità.

Dal Canton Ticino al Marocco

Ci sono poi due focus ancora esteri: uno sulle offerte primaverili del Canton Ticino, dal trekking al lago, senza dimenticare la cultura del vino che ha nel Merlot il suo simbolo e nei grotti i ristoranti dove degustarlo. E infine una carrellata sul fascino esotico del Marocco e di due sue città da non perdere, Rabat e Casablanca.