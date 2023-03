Cultura... In viaggio tra cibo e vino

Arte, storia, paesaggi, ma anche tanta cultura e qualità enogastronomica. È questa la forse inconsueta prospettiva con cui organizzare un viaggio nel territorio pisano. E non a caso Check-In ha organizzato un’ampia inchiesta su alcune prospettive non comuni con cui visitare la provincia legata alla torre pendente più famosa al mondo.





E assieme alle terre di Pisa come non offrire qualche spunto su un’altra zona oggi al centro dell’attenzione internazionale: Bergamo e Brescia capitale della cultura 2023. Proseguendo un appuntamento che ci accompagnerà tutto l’anno lanciamo un’iniziativa originale per entrare un po’ meglio nel merito delle due città secondo la nostra linea editoriale. Per questo abbiamo abbinato ai monumenti più interessanti delle province alcuni dei piatti tradizionali che ne segnano anche la cultura gastronomica.

Non mancano poi suggerimenti per questa primavera dove le ultime sciate cedono il posto ad escursioni in montagna (ecco quindi un rapporto su cibo, vino e sport in Valle d’Aosta) o si riaprono i lidi ma c’è ancora tempo per assaporare al meglio le località marine (in questo caso Lignano Sabbiadoro).

Per chi ama invece il mondo del vino ecco la meta di una delle cantine più interessanti in Italia, Donnafugata della famiglia siciliana Rallo.