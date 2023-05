Mangiacinema, Violante Placido madrina di apertura della 10ª edizione

Madrina di apertura della 10^ edizione di Mangiacinema sarà Violante Placido. L''attrice e cantante romana sarà presente nell'agorà dello splendido Museo Orsi Coppini di San Secondo Parmense, venerdì 9 giugno con lo showcase "We will save the show" (nel quale si esibirà con il musicista Sebastiano Forte), durante il quale racconterà la sua carriera e presenterà il cortometraggio "La cavia" di Rolando Stefanelli, di cui è protagonista. La decima edizione di Mangiacinema, kermesse ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri che vede Italia a Tavola media partner, si svolgerà nel Comune della Bassa Parmense dall'8 al 18 giugno, con il concerto di Morgan (inizialmente annunciato per domenica 11 giugno) che si terrà nella serata di preapertura giovedì 8 giugno. A queste date si aggiunge l'evento speciale di sabato 24 giugno, dedicato ai quarant'anni di carriera della madrina di chiusura Isabella Ferrari.

Violante Placido

Violante Placido, stella italiana del cinema con una carriera internazionale

Amatissima come attrice, Violante Placido è una delle pochissime in Italia a poter vantare una carriera internazionale. Ha recitato con George Clooney, Nicolas Cage, Bob Hoskins. E, con grande versatilità, passa dal biopic ("Moana") alla fiction drammatica ("Fino all'ultimo battito"), senza dimenticare commedie che hanno lasciato il segno, come "L'anima gemella" , "Lezioni di cioccolato", "Che ne sarà di noi". Nella sua filmografia, anche "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" (il suo primo ruolo da protagonista) e "La cena per farli conoscere" di Pupi Avati (che sarà ospite d'onore a Mangiacinema domenica 18 giugno).

Come cantautrice, l'estate scorsa ha pubblicato il singolo "Tu stai bene con me", mettendo per la prima volta in copertina il suo nome e cognome, a differenza dei suoi precedenti album "Don't be shy" e "Sheepwolf" (cantati prevalentemente in inglese), firmati con lo pseudonimo Viola. Lo scorso ottobre, sempre accompagnata dal musicista Sebastiano Forte, ha inaugurato la settima edizione di Mangiamusica al Teatro Magnani di Fidenza. E, nel corso di quella serata, ha ritirato il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni.

Violante Placido a Mangiamusica 2022 con il musicista Sebastiano Forte (Foto di Roberto Frigeri)

Morgan, concerto anticipato all'8 giugno

Il concerto di Morgan (inizialmente annunciato per l'11 giugno) si terrà giovedì 8 giugno, nella serata di preapertura del Festival più pop d'Italia, che in questa decima edizione è dedicato ai sognatori e ai creatori di sogni. Il suo recital "If I can dream" (piano, voce e chitarra) inizierà alle 21 nell'agorà del Museo Orsi Coppini. All'origine del cambiamento della data sopraggiunti impegni televisivi dell'artista.

Mangiacinema evento a ingresso gratuito

Mangiacinema si svolgerà negli spazi all'aperto dello splendido Museo Agorà Orsi Coppini e negli spazi comunali della straordinaria e quattrocentesca Rocca dei Rossi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. La sezione Mangiastorie è curata da Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma e responsabile dell'inserto "Gusto". Ogni Mangiastoria si chiuderà con una degustazione gratuita.

Violante Placido a Mangiamusica 2022 ritira il Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni dal direttore artistico Gianluigi Negri (Foto di Roberto Frigeri)

I partner della 10^ edizione di Mangiacinema

Oltre al sostegno del Comune di San Secondo Parmense, di Coppini Arte Olearia e Fondazione Monteparma, per il decimo anno della kermesse che porta nella provincia di Parma turisti, visitatori e nomi dello spettacolo e del mondo del gusto, il main partner storico rimane Gas Sales Energia. Mangiacinema è patrocinato dalla Provincia di Parma, dall'Associazione Castelli del Ducato e dall'Associazione Corte dei Rossi. I Premi Mangiacinema sono realizzati dall'artista Lucio Nocentini. I media partner sono Radio 24 (con il programma "La rosa purpurea" di Franco Dassisti, da sempre al fianco di Mangiacinema fin dalla prima edizione del 2014), il settimanale Film Tv, l'agenzia di stampa Italpress, l'emittente Teleambiente, le testate GustoH24, Italia a Tavola, Gazzetta dell'Emilia & dintorni e Stadiotardini.it.