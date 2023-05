Vendere al meglio le camere degli hotel: focus allo Iulm di Milano

Wmr Group opera nel digital marketing, dalla consulenza strategica ai servizi di advertising e promozione, ed è specializzato nel performance marketing. Wmrhospitality è il ramo specializzato nel turismo. Il livello di competenza sviluppato dai suoi professionisti è tale che nel corso degli anni l’azienda ha siglato convenzioni con vari istituti universitari che al loro interno propongono master in turismo.

Il mondo alberghiero sempre al centro dei master universitari in turismo

Servizi di consulenza al mondo dell'ospitalità

A Milano, la Libera università di lingue e comunicazione Iulm propone il master di primo livello in International tourism and hospitality (Mith). Si tratta di un percorso didattico innovativo e verticale sul turismo in lingua inglese da docenti di fama internazionale per plasmare ogni anno i migliori talenti dell’hospitality. Wmrhospitality è stata invitata da Iulm a presentare la propria realtà agli studenti del master. In sala Ada Lile e Giovanni Amadei, due ex studenti del master, oggi in forza a Wmrh. L’intervento ha riguardato il racconto del business che ruota attorno alla divisione turistica di Wmr Group, partendo dalle mission e vision aziendali, per andare poi nel dettaglio dei servizi di consulenza erogati a hotel e strutture dell’ospitalità.

Comunicare con gli hotel famigliari indipendenti

Tra i temi trattati, soprattutto l’aspetto strategico nei vari ambiti in cui opera Wmrh, quali consulenza di direzione, digital marketing, brand reputation e revenue management. Non è mancato un focus su formazione, sia in aula che direttamente in struttura con gli “addetti ai lavori”, e il laboratorio delle nuove tecnologie con il quale Wmrh supporta i clienti nella software selection. Gli studenti hanno espresso grande interesse in particolare su uno dei temi chiave nella gestione della ricettività: come riuscire a comunicare questi concetti, noti per le multinazionali dell’ospitalità, agli hotel famigliari indipendenti molto presenti nel nostro Paese.

Allo Iulm di Milano analizzate le esigenze che un albergo deve affrontare

La collaborazione con gli istituti universitari

«La collaborazione tra Wmrhospitality e Iulm dura da ormai due anni - ha dichierato Andrea Cappello, ceo di Studio Cappello-Wmr Group - Anche in questa occasione si è rivelata una partnership di qualità e di successo. Crediamo che le convenzioni che portiamo avanti con i migliori istituti universitari per i master turismo rappresentino un punto di forza. Permettono infatti di far conoscere la nostra realtà aziendale, di attrarre talenti e incentivano lo scambio e la condivisione di conoscenza».

«La nostra mission è accompagnare le aziende che vogliono affrontare un percorso di cambiamento per generare valore - ha aggiunto Michele Borin, coo Wmrhospitality. Proponiamo un percorso di affiancamento in grado di valorizzare le risorse interne degli alberghi, per migliorare le performance in termini di reputazione, valore percepito, vendite. Un approccio completamente integrato che sviluppiamo con progetti “sartoriali” che si basano su un’attenta analisi preliminare che parte dai dati e prosegue con tutte le esigenze che un albergo può avere, dalla formazione del management ai consigli sui software gestionali da utilizzare, fino al fiore all’occhiello di Wmrh: la capacità di definire in ogni momento dell’anno e per ogni utente il prezzo giusto per la singola camera».

www.wmr.it