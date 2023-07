Radisson Collection in mostra al National Geografic Traveller Food Festival

Gli hotel Radisson Collection prendono letteralmente per la gola gli amanti del buon cibo. È successo il 15 e 16 luglio al National Geographic Traveller (Uk) Food Festival presso il Business Design Centre di Londra. La prima partecipazione per la collezione di luxury lifestyle del Radisson Hotel Group.

Il Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano

Si celebrano le opportunità dei viaggi culinari

L'evento vuole celebrare i viaggi culinari con una serie di esperienze gastronomiche provenienti da tutto il mondo dedicate al cibo e al buon bere e altre rivolte alla formazione. E Radisson Collection ha presentato le offerte gastronomiche e gli esperti culinari dei suoi hotel presso il suo stand al piano espositivo e attraverso le masterclass sul palco dell'evento.

Radisson Collection ha presentato a Londra la sua accoglienza gastronomica

Acciughe alla Veneziana e Risotto alla Milanese

A Londra, in rappresentanza del Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano, l'executive chef Luca Franz ha preparato Acciughe alla veneziana con polenta, un piatto di cicchetti (piccoli antipasti o bocconcini) perfetto da abbinare a uno Spritz italiano. La tradizione secolare di gustare i cicchetti a Venezia, e in tante altre forme nel resto d’Italia, è un ottimo modo per sperimentare la cultura locale. Luca Franz ha condotto anche la masterclass su "The Ultimate Risotto alla Milanese". In rappresentanza dell'hotel spagnolo Radisson Collection, Magdalena Plaza Sevilla, Antonio García ha presentato il Talo de Tomate, una quintessenza dei pintxos baschi, emblema della cucina semplice con ingredienti di alta qualità per cui Siviglia è nota.

Le declinazioni dello Spritz

Sul fronte della cultura beverage Bubo Vucovic, restaurant manager del Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani Venice, ha condotto quattro masterclass sullo Spritz, mostrando ai partecipanti una moltitudine di varianti di questa bevanda che può essere a base di Aperol, Campari, Cynar o Select.

Lanciato nel 2018 come nuovo marchio, ogni hotel Radisson Collection rappresenta una destinazione che evidenzia segni distintivi come cucina d'autore, arte ed esperienze locali. I ristoranti sono concepiti come destinazioni leisure.

www.radissonhotels.com