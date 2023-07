Anni fa c'era una ministra del Turismo, oggi leader del movimento animalista, l’onorevole Vittoria Brambilla, che voleva eliminare il Palio perché esempio di crudeltà verso i cavalli. Per fortuna la manifestazione italiana più famosa al mondo ha superato indenne quella proposta che nega la storia e la cultura che sta dietro ad un evento che attraverso Siena accende i riflettori su tutta Italia. Ed è proprio a questo appuntamento, che celebra l’estate del turismo, che Check-In dedica uno dei suoi focus di questo numero. Ed insieme a Siena presentiamo anche un’altra delle città eccellenti di quella provincia, Montepulciano, famosa per il vino Nobile e per un’ospitalità che attira turisti tutto l’anno.

Un'estate tra Siena e Amalfi passando per le migliori spiagge d'Italia

Tutte le spiagge e gli itinerari da non perdere d'estate

Sempre in tema di località celebrate in tutto il mondo proponiamo alcuni spunti per un viaggio fra lusso, fusto e natura da programmare in Costiera amalfitana, magari non ad agosto quando è ormai overbooking praticamente ovunque. Per chi è in giro per l’Italia alla ricerca di mare e belle spiagge offriamo una carrellata di alcuni dei posti più incantevoli facilmente raggiungibili e che in nessun caso possono deludere. Si tratta di un percorso ideale che tocca un po’ tutta l’Italia unendo idealmente via mare dalla Liguria al Salento passando per il Veneto e la Sardegna.

I parchi naturalisti della Sicilia, una vera chicca, come le offerte gastronomiche e artistiche della capitale della cultura Bergamo-Brescia sono altre proposte in Italia, mentre all’estero siamo andati alla ricerca dei luoghi, per lo più parchi e castelli, che piacciono a re Carlo III, e di una piccola gemma, Karlovy Vary, gioiello termale della Repubblica Ceca, elegante cittadina famosa, oltre che per le sue acque termali, per il festival del cinema, per gli oplatky, delle cialde tradizionali del luogo, e per la Becherovka, liquore alle erbe.