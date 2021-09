Constance hotels & resorts, alle Maldive si riparte dalla formazione degli studenti

Constance Hotels & Resorts, gruppo riconosciuto per l’ospitalità di eccellenza nell’Oceano Indiano e per la forte vocazione ecosostenibile, ha siglato uno storico “Memorandum of Understanding” (Mou) tra l’Università Nazionale delle Maldive, il Constance Moofushi e il Constance Halaveli. La firma di questo protocollo d'intesa rappresenta uno step significativo nel miglioramento delle relazioni tra la Facoltà di Studi dedicata al turismo e all’ospitalità e i resort maldiviani del gruppo Constance. L’obiettivo primario è quello di sviluppare un programma strutturato di tirocinio qualificato per i ragazzi che studiano all’Università e che desiderano costruire il proprio futuro lavorativo nel settore dell'ospitalità.

Constance Moofushi. Foto: Facebook



Al fianco degli studenti con tirocini sul campo

Il Constance Halaveli e il Constance Moofushi ogni anno prenderanno in carico un gruppo di studenti e metteranno a loro disposizione conoscenze e risorse fondamentali a intraprendere una carriera nell’ospitalità, oltre a formarli direttamente con dei tirocini sul campo, all’interno dei resort.



Henri Arnulphy, general manager del Constance Moofushi commenta: «Questo accordo è volto a valorizzare il talento e a sviluppare le qualità e le attitudini dei giovani del posto affinché possano affermarsi professionalmente alle Maldive e nei nostri resort. Desidero ringraziare Venugopal, il nostro responsabile delle risorse umane, che ha brillantemente condotto le relazioni con l’Università portando a buon fine il progetto».



Obiettivo: personale altamente qualificato

Gli fa eco Tangi Le Grand, General Manager del Constance Halaveli: «La qualità del servizio è fondamentale in un resort di alto livello e contare su personale qualificato, preparato e appassionato può fare la differenza. Ci auguriamo che questa collaborazione con l’Università delle Maldive possa essere duratura e fruttuosa per tutti e che dia vita a una generazione di giovani promesse dell’ospitalità con prospettive di lavoro concrete».

Constance Halaveli



Vocazione verso la formazione

Quest’iniziativa legata al sostegno dei talenti locali fa parte del Dna del gruppo Constance Hotels & Resorts, che da sempre investe nella formazione del proprio team e non solo, come testimonia ad esempio la fondazione del Constance Hospitality Training Centre aperto a Mauritius nel 1998 e diventato negli anni un punto di riferimento in tutta l’area dell’Oceano indiano.



Punto di forza la sostenibilità

Constance Hotels & Resorts, che danni vanta la Certificazione Green Globe, continua a impegnarsi costantemente non solo nella tutela dell’ambiente, ma anche in quella sostenibilità che pone l’accento sulla crescita e sulla cura delle popolazioni locali, a Mauritius come alle Seychelles, alle Maldive come in Madagascar.