Il sommario del Tg del Turismo: Unione europea, crollo del turismo nel 2020: -52%; Nuovi ristori da 100 milioni a compagnie aeree italiane. 53milioni di euro per il bonus terme; Ita, arriva il via libera dall’Enac.

Crollo del turismo nel 2020



Nel 2020, l’industria del turismo ha risentito dell’epidemia di Covid-19: il numero di notti trascorse negli esercizi ricettivi turistici dell’Ue è diminuito del 52% nel 2020 rispetto al 2019. Lo afferma Eurostat che ha rielaborato i dati del settore.



La stagionalità ha sempre avuto un grande impatto sul turismo. Accanto alla diminuzione complessiva del turismo nel 2020, il pregiudizio stagionale è diventato ancora più pronunciato. La stagione alle spalle tra aprile e giugno è stata estremamente calma nel 2020, a causa delle restrizioni di viaggio e di altre misure precauzionali adottate in risposta.

La quasi assenza di flussi turistici in primavera ha spostato la distribuzione verso i mesi estivi poiché le restrizioni Covid-19 si sono allentate nella maggior parte dei Paesi. I mesi estivi di punta, luglio e agosto, hanno rappresentato il 42% di tutte le notti trascorse in strutture ricettive nel 2020, rispetto al 32% del 2019.