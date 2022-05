Non solo vino, da 880 anni l’Abbazia di Novacella scrigno d’arte e cultura

Immergersi tra le bellezze artistiche e i luoghi sacri di un’abbazia fondata nel 1142, visitare una delle più antiche cantine attive al mondo, passeggiare tra i filari dei vigneti che custodiscono un patrimonio di grande valore enologico e paesaggistico. L’Abbazia di Novacella a Varna (Bz) anche quest’anno è pronta ad accogliere con la consueta cura e il proverbiale senso di ospitalità i suoi tanti e affezionati visitatori ed enoturisti.

L’abbazia è stata fondata nel 1142. Foto: Georg Bühler



Nel 2022 compie 880 anni

«L’arrivo del periodo primaverile coincide sempre per l’Abbazia di Novacella con l’entrata nel vivo delle tante attività che animano il programma di eventi e manifestazioni che arricchiscono la sua offerta per i visitatori fino all’autunno - spiega Werner Waldboth, direttore vendite di Abbazia di Novacella - Il 2022 è, inoltre, un anno particolarmente importante per l’Abbazia, che celebra i suoi 880 anni di storia: la creazione di un vino celebrativo, il Sylvaner “Cor unum et anima una”, in vendita esclusivamente all’interno del negozio dell’Abbazia, ha dato il via a un periodo di festeggiamenti, ricco di moltissime iniziative».



Tra Ex Voto, dipinti barocchi e musica

Il museo dell’Abbazia, rinnovato lo scorso anno e aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 17, oltre a esporre numerose opere d’arte, ospita mostre dedicate a svariate tematiche culturali e religiose. Fino alla fine di maggio è presente la mostra “Ex Voto” dell’artista Lorenzo Brivio, con una serie di dipinti che affrontano in chiave contemporanea il tema tradizionale delle opere votive. Il 14 maggio, alle ore 14 e alle ore 16, delle speciali visite guidate consentiranno di poter ammirare il più grande dipinto barocco del Tirolo, in occasione del 400° anniversario della nascita del pittore brissinese Stephan Kessler. Fino al 22 maggio la rassegna dal titolo Water Light Novacella mette in mostra a Castel Sant’Angelo le opere di Brigitte Kowanz, Keith Sonnier e James Turrell mentre la sera sono previste passeggiate nel complesso abbaziale all’interno di un percorso che consente di incontrare l’acqua nella sua diversità e la luce come fonte di vita.

L'abbazia è uno scrigno di arte e di cultura



Dal 28 maggio al 3 settembre una mostra celebra il fondatore dell’Abbazia di Novacella, Artmanno di Bressanone, e contemporaneamente verranno esposti i dipinti del prevosto emerito Chrysostomus Giner. Nello stesso giorno, il 28 maggio, alle ore 11:30 e alle ore 17, si esibirà il coro di San Floriano, uno dei più antichi e tradizionali del mondo.



Sempre dal mese di maggio è visitabile in autonomia, dal giovedì al sabato, il giardino storico dell’Abbazia, luogo di meditazione, incontro e rigenerazione per i Canonici.



A luglio, dal 16 al 30, verrà allestito a Castel Sant’Angelo uno spazio a disposizione di pittori amatoriali di Novacella, mentre dal primo agosto sino al 6 settembre, sempre a Castel Sant’Angelo, verrà presentato il “fiat lux” di Albert Mellauner e del Gruppo artistico ladino. Dal 17 settembre, infine, una particolare mostra dedicata ai giochi e passatempi nel monastero arricchirà ancora una volta l’offerta del museo abbaziale.



Alla scoperta della cantina e dei vigneti

L’offerta dell’Abbazia di Novacella annovera tra le sue classiche e storiche attività anche la visita in cantina e nei vigneti, che è possibile prenotare tutto l’anno, dal lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato alle ore 14:30. Nell’enoteca (aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 18) sono in vendita tutti i vini dell’azienda e tante specialità prodotte nell’Abbazia e in Alto-Adige.



Tutta la bontà dell’Alto Adige

Nell’accogliente e tipica Stiftskeller (aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 19) invece, è possibile degustare i vini dell’Abbazia in abbinamento a tipicità tirolesi a base di speck, formaggio, salcicce affumicate e Schüttelbrot.

«Siamo pronti a una stagione ricca di appuntamenti - conclude Werner Waldboth - Siamo desiderosi di accogliere nel miglior modo possibile i tanti enoturisti che vogliono trascorrere un momento di approfondimento culturale e accrescere la conoscenza dei vini della Abbazia».



Abbazia di Novacella

Via Abbazia 1 - 39040 Varna (Bz)

Tel 0472 836189