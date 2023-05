A Trieste presentata la seconda edizione di Amber Wine Festival 2023

Presentato il 26 aprile 2023 al Museo d’Arte Orientale di Trieste dall’Assessore comunale alle Politiche della cultura e del turismo, Giorgio Rossi, la seconda edizione di “Amber Wine Festival”, rassegna internazionale interamente dedicata ai vini ambrati. La manifestazione è in programma nella suggestiva cornice del castello di San Giusto e negli ambienti storici dell’ex Bottega del Vino, dei Bastioni Lalio e Fiorito e nella Sala Camerini all’interno delle mura del Castello di San Giusto, il 21 e 22 maggio prossimi, dalle 13.00 alle 19.00.

All’incontro con la stampa oltre all'assessore comunale alle Politiche della cultura e del turismo, Giorgio Rossi, sono intervenuti Massimo Romito, in qualità di responsabile della città del vino 2022 Duino Aurisina, Matej Skerk, presidente dei produttori del Carso, David Pizziga presidente Gal Carso e Diego Colarich, presidente dell'Associazione Culturale ForevenTS, «L'anno scorso ho creduto fortemente in questo festival proponendo per il suo allestimento il Castello di San Giusto, con l'obiettivo di rilanciarne gli spazi e cercando di farlo diventare il centro di eventi, soprattutto enogastronomici, ma non solo – ha detto l'Assessore comunale alle Politiche della cultura e del turismo, Giorgio Rossi».

La presentazione dell'Amber Wine Festival

«Questo festival riunisce i titani del settore, viticoltori che hanno la capacità di abbinare la cura delle vigne alla passione – ha continuato l'assessore Giorgio Rossi -. Il destino della nostra città è un turismo che offra eventi di qualità, come AmberWine, eventi in grado di valorizzare i prodotti del nostro territorio». Matej Skerk, presidente dei produttori del Carso, ha spiegato come nascono questi vini, attraverso il processo della macerazione prolungata, durante la quale il mosto in fermentazione rimane a lungo in contatto con le bucce. Si tratta di una tradizione centenaria collegata ad un approccio vitivinicolo più vicino all'ambiente e alla natura.

Oltre 40 produttori da Italia, Slovenia e Croazia

Per il secondo anno il Castello di San Giusto a Trieste riapre le sue porte per ospitare l’edizione 2023 della rassegna dedicata ai vini ambrati Amber Wine Festival, manifestazione svolta in co-organizzazione con il Comune di Trieste che – grazie alla presenza di 40 tra i più rinomati produttori provenienti da Italia, Slovenia e Croazia - ha tutti i presupposti per ambire a diventare l’evento internazionale di riferimento per vini bianchi macerati, che hanno conquistato un pubblico di appassionati in tutto il mondo. Quest’anno, forte del successo della passata edizione, gli spazi del festival si allargano, aggiungendo all'ex Bottega del Vino e ai Bastioni Fiorito e Lalio, la Sala Camerini all’interno delle mura del Castello di San Giusto, prestigiosa location che renderà l’esperienza gustativa ancora più unica grazie all’incantevole panorama sul golfo e sulla città. La degustazione, è stato riferito dai promotori nel corso della conferenza stampa, presenta come un'esperienza enogastronomica di altissimo livello, che unisce alle produzioni dei viticoltori le primizie e specialità culinarie di produttori che condividono i medesimi valori per dare vita a piatti che uniscono le eccellenze vitivinicole alle tradizioni del territorio.

Amber Wine Festival, i partecipanti alla presentazione

I vini ambrati sono vini bianchi che vengono prodotti tramite il processo della macerazione prolungata, durante la quale il mosto in fermentazione rimane a lungo in contatto con le bucce. Le macerazioni vanno da qualche giorno a diversi mesi. Il mosto in fermentazione trae dalle bucce le sostanze che arricchiscono il profumo e il sapore, conferendo ai vini corposità e carattere. È un processo di produzione tradizionale che, nelle zone dell'Istria, del Carso, della Valle del Vipacco e del Collio, raggruppa l'eccellenza mondiale dei produttori di questi vini.

Trieste con Amber Wine Festival vuole diventare capitale onoraria

Trieste con Amber Wine Festival intende diventarne la capitale onoraria. Un ambizioso progetto condotto attraverso una rigorosa selezione di vitivinicoltori coerenti con i principi di produzione ecologica e naturale: aziende familiari che nel nome del vino sincero si assumono il rischio e, talvolta le conseguenze, di vendemmie carenti e di produzioni ridotte ai minimi termini, a garanzia della purezza dei loro vini.

Amber Wine Festival, il tavolo degli organizzatori

Vini che si distinguono per corposità unita all’eleganza e alla raffinatezza, dalle infinite sfumature e sono accomunati dall’intenso colore ambrato. Il loro carattere rispecchia gli uomini che li hanno creati nel rispetto della preservazione dei vigneti e della natura circostante. Sono i vignaioli che con i loro vini hanno posto il punto cardinale sul nostro territorio facendolo conoscere in tutto il mondo, abbinando alle tradizioni e all’esperienza le conoscenze moderne con l’indiscussa consapevolezza del fatto che, per ottenere un vino buono e sincero, è necessario coltivare uve sane e di qualità. Ed è stato proprio questo spirito a convincere il Comune di Trieste a concedere la co-organizzazione del Festival, mettendo a disposizione il Castello di San Giusto e offrendo ai viticoltori l’opportunità di presentare i propri vini nel capoluogo di regione.

Maggiori informazioni sul festival, l'elenco dei partecipanti e le novità 2023 sono disponibili sul sito www.amberwinefestival.com e sul profilo Facebook di Amber Wine Festival.