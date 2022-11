Bonollo OF per Pineider, un cofanetto per veri intenditori

Un bicchierino di grappa per liberare la fantasia e un quaderno, una sorta di diario segreto, per non dimenticare. Dal matrimonio tra due eccellenze italiane nasce l’originale capsule collection Bonollo OF Pineider: i protagonisti sono una bottiglia di Grappa OF Amarone Barrique Bonollo (0,70 cl) e il Quaderno Jazz, un’agenda con fogli in carta vergata fiorentina per gli appunti, in pelle, dal distintivo colore ocra ispirato alle screziature della grappa, che in questo allestimento assumono tutta l’aria di un “pensatoio portatile” ideale per rinfrancare lo spirito e per celebrare il lusso del tempo.

Bonollo OF per Pineider

Le Distillerie Bonollo Umberto di Padova si dedicano all’arte della distillazione da oltre 100 anni e quattro generazioni proponendo distillati di alto valore edonistico, di cui la Grappa OF Amarone Barrique è la massima espressione. Questo gioiello dal profilo sensoriale sorprendentemente intenso, morbido ed elegante, racchiuso in una bottiglia originale, si presenta in un cofanetto unico insieme all’agenda Quaderno Jazz firmata Pineider, azienda nata nel 1774 a Firenze e specializzata nella creazione di carta da lettere, strumenti per la scrittura e pelletteria di alta fattura.

