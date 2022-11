Per gli amanti del cioccolato, ecco il Calendario dell’Avvento di Guido Gobino

Natale è dietro l’angolo. State pensando ai regali? Italia a Tavola con questo articolo inaugura una vetrina di proposte originali da qui fino a Natale: una sorta di “Calendario dell’Avvento” dedicato a chi è in cerca di un’idee regalo non scontate e per tutti i gusti.

Sicuramente piacerà agli amanti del cioccolato il Calendario dell’Avvento realizzato da Guido Gobino, azienda cioccolatiera di Torino. Questa prima edizione ripercorre la storia dell’artigianalità del cioccolato torinese nel tempo e nello spazio. Muovendosi all’interno di un’architettura che affianca ricette senza tempo a sapori inediti, svela giorno dopo giorno gusti emblematici: a partire dai classici Tourinot, i grandi Fondenti, prodotti coni pregiati cacao del Sud America, dell’Africa e dell’Asia in diverse percentuali, fino alle inedite mezze sfere aromatizzate, passando per gli iconici dragées e le cialdine ripiene di frutta e granella.

Il Calendario dell’Avvento di Guido Gobino

Un percorso di gusto per avvicinarsi al Natale attraverso la scoperta di cioccolatini sempre nuovi. Ogni casella contiene 2 praline, ideali per la condivisione di un momento di piacere o per permettere un’immersione assoluta ai degustatori più attenti. Date significative, luoghi d’origine, termini emblematici, formule e ingredienti per ogni ricetta contribuiscono a delineare l’indicazione grafica del senso prevalente da cui lasciarsi guidare in ogni degustazione. I palati più attenti saranno accompagnati alla scoperta di combinazioni e accostamenti unici nel loro genere, dove la Nocciola Piemonte Igp si lega al cacao, esaltando aromi e sapori di originale esclusività.

Il calendario, in edizione limitata, è già disponibile dal 15 novembre scorso in tutte le Botteghe Guido Gobino, ma è anche possibile ordinarlo sul rinnovato shop online guidogobino.com.