Tasso di positività al 15,4% L'Rt ancora sopra l'1

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 17:38

I numeri del 17 novembre

sono state 32.191 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’, almeno 1.238.072 sono stati i casi rilevati. Di queste, 46.464 sono(+731, +1,6%; ieri +504) e 457.798 sono guarite o sono state dimesse (+15.434, +3,5%; ieri +21.554,). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 733.810 (+16.026, +2,2%; ieri +5.294).sono stati 208.458, ovvero 55.795 in più rispetto a ieri quando erano stati 152.663. Mentre il tasso diè al 15,4%. Ieri era di circa il 18% (di preciso 17,9%).I pazienti ricoverati consono 33.074 (+538, +1,6%; ieri +489), mentre i malati più gravi insono 3.612 (+120, +3,4%; ieri +70).Aumentano iin 24 ore, a fronte di più tamponi come succede spesso il martedì, il giorno dopo «l’effetto weekend» (meno test nel fine settimana). Ma scende il rapporto di casi su tamponi. «Ladel contagio è ancora in crescita, ma è una crescita lineare - spiega, virologo dell’Università degli studi die direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano su Sky Tg24 -. Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare spero al picco entro una settimana». Edella fondazionealla conferenza stampa al ministero della Salute precisa: «L’Rt non è ancora sotto 1, quindi l’epidemia è ancora in crescita. Ma c’è una decrescita». Ora, «l’obiettivo è portare rapidamente Rt sotto 1», come ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità,Per vedere un così alto numero di- mai così tante nella seconda ondata - bisogna andare indietro alquando erano 756, ossia due giorni dopo il picco massimo di decessi (969). È il dato più tragico. Per lo più si tratta di persone che si sono infettate 15-20 giorni prima - commenta Pregliasco - quando la curva era inrapida e per vedere un numero di vittime più basso bisogna aspettare più a lungo.