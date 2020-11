La curva cresce lineare, l'Italia vede il plateau

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 18:11

S

I numeri di oggi

Le Prugne della California

onogli italiani risultatialnelle ultime 24 ore. I tamponi sono stati 234.834, ovvero 26.376 in più rispetto a ieri quando erano stati 208.458. Mentre ilè al 14,6%; ieri era di circa il 15% (di preciso 15,4%).I pazientisono 33.504 (+430, +1,3%; ieri +538), mentre i malati più gravi insono 3.670 (+58, +1,6%; ieri +120). Altissimo il numero dei: 753 in un giorno. Adesso, i soggetti attualmente positivi dei quali si ha certezza sono 743.168 (+9.358, +1,3%; ieri +16.026).Aumentano i contagi in 24 ore, ma sianodei 40.902 nuovi casi registrato il 13 novembre. Lacresce in modo lineare da qualche giorno - senza impennate - facendo pensare che siamo al. Lo dimostra anche il rapporto di casi su tamponi che scende leggermente, passando dal 15,4 al 14,6%. In settimana si capirà se è davvero così. Le restrizioni danno i primi, ma la situazione rimane seria, come ha detto il ministro della Salutee bisogna avere pazienza. La circolazione del Covid è in frenata nel nostro Paese e in Europa, come indica il report settimanale dell’Oms che spiega: dei 4 milioni di nuovi positivi globali della scorsa settimana, quasi la metà sono in Europa ed è la prima volta in più di tre mesi che i casi in Europa sonodi circa il 10%.A destare preoccupazione è il: secondo Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali), con i dati aggiornati al 17 novembre ora sono 17 le regioni che hanno superato la soglia critica delle terapie intensive occupate (30%).