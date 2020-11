Scende ancora l'indice di positività Record di casi in Piemonte e Friuli

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 17:52

I numeri di oggi

ono 36.176 i nuoviinregistrati nelle ultime 24 ore con il totale che sale dunque a 1.308.528 persone. I tamponi sono stati 250.186, (poco meno del record di 254.908 datato 13 novembre), ovvero 15.352 in più rispetto a ieri quando erano stati 234.834. Mentre ildiè intorno al 14% (di preciso 14,4%); ieri era del 14,6%.I pazienticonsono 33.610 (+106, +0,3%; ieri +430), mentre i malati più gravi insono 3.712 (+42, +1,1%; ieri +58).nell’ultima giornata sono stata 653, per un totale che arriva a 47.870. 498.987 invece i guariti o sono state dimessi (+17.020, +3,5%; ieri +24.169). Adesso, i soggetti attualmentedei quali si ha certezza sono 761.671 (+18.503, +2,5%; ieri +9.358).Ladella curva dunque c’è, ma senza impennate, con il rapporto di casi su tamponi che si abbassa leggermente, passando dal 14,6% al 14,4%. Un buon segno. Obiettivo? Portarlo al di sotto del 10%. I numeri sono ancorae per tenere sotto controllo l’epidemia l’indicedeve scendere sotto l’1 e non ci devono essere più di cinque-diecimila casi al giorno, come dice Stefano Merler, ricercatore della Fondazionedi Trento. Da record le crescite in Piemonte (+5.349) che supera il picco precedente del 13 novembre (erano +5.258), e in Friuli-Venezia Giulia che con +1.197 casi è sopra la soglia di mille per la prima volta.