Risale l'indice di positività Lombardia ancora la più colpita

Pubblicato il 20 novembre 2020

Contagi del giorno

ono 37.242 i nuoviregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Isono stati 238.077, ovvero 12.109 in meno rispetto a ieri quando erano stati 250.186. Mentre il tasso diè intorno al 15,6%; ieri era di circa il 14% (di preciso 14,4%).ricoverati consono 33.957 (+347, +1%; ieri +106), mentre i malati più gravi insono 3.748 (+36, +1%; ieri +42). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra.I decessi sono stati invece 699. 520.022 le persone guarite o sono state dimesse (+21.035, +4,2%; ieri +17.020). Adesso, i soggetti attualmente positivi dei quali si ha certezza sono 777.176 (+15.505, +2%; ieri +18.503).«L’si mantiene a livelli critici», «fotografa» il monitoraggio settimanale dell’Iss-della. «Quasi tutte le Regioni/PA sono ancora classificate a rischio alto di unanon controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane» precisa il monitoraggio. Ma i segnali positivi ci sono: l’indice Rt nazionale è sceso a 1,18 e in quattro regioni è sotto l’1. L’obiettivo? Portare l’Rt nazionale sotto l’1.Larimane la più colpita con positivi in aumento (+9.221), seguita da(+4.226), Piemonte (+3.861) e Veneto (+3.468). Con un incremento a quattro cifre ci sono poi: Lazio (+2.667), Emilia-Romagna (+2.533) che supera i 100 mila casi totali compresi guariti e decessi, Toscana (+2.207), Sicilia (+1.634),(+1.456) e Friuli-Venezia Giulia (+1.018).Aumentano le vittime: nessuna regione registra zeroper il terzo giorno consecutivo. Questo dato sarà l’ultimo a scendere, precisano gli esperti. Il maggior numero di decessi si trova in Lombardia (+175), Piemonte (+88), Veneto (+66), Toscana (+48), Emilia-Romagna (+47), Sicilia (+43) e Lazio (+41).