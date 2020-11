Abbiamo anche il vaccino di Oxford, in Italia 50mila morti da inizio crisi

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 09:10

Più 22.930 positivi rispetto a domenica

mentre in Italia ci si azzuffa sull'eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid e su quanto sia sicuro farselo subito, appena sarà disponibile, l'offerta sul mercato aumenta. Ora è arrivato anche quello dell'Università di Oxford.



Arriva anche il vaccino di Oxford

Ma tornando al vaccini, inizialmente si era parlato di un efficacia del 70% per l'ultimo arrivato. Quota un po' bassina, se si considera che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione rispettivamente del 90% e 94,5%, è anche quello cinese è stato definito sicuro.



Poi però è arrivato il chiarimento: i dati preliminari di fase 3 sul vaccino sviluppato da università di Oxford e Irbm di Pomezia, prodotto da AstraZeneca, hanno mostrato in effetti un'efficacia del 70,4%: è efficace al 62% se somministrato in due dosi piene, ma se somministrato a una dose e mezza (mezza dose iniziale e poi una dose dopo un mese) l'efficacia è al 90%, con protezione e tollerabilità massima per le persone più anziane.

Più economico degli altri e senza la necessità di un super frigo

E quanto costerebbe? Il prezzo è 2,80 euro a dose, secondo una nota «potrà essere trasportato e conservato a temperature da frigorifero domestico (2-8 gradi). Ciò significa che il prodotto potrà essere distribuito facilmente e velocemente attraversi ambulatori medici e farmacie locali», senza dunque il problema di avere dei super frigo da 80 gradi sottozero

App Immuni, campagna nella grande distribuzione

Fermati in Italia gli allevamenti di visoni

Il punto di forza del vaccino sviluppato nei laboratori di Oxford è quindi che risulta decisamenterispetto agli altri due, oltre che più facile da conservare e quindi può essere disponibile in ogni parte del mondo. Per questo, se venisse approvato, potrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta contro la pandemia. Ilha già ordinato 100 milioni di dosi, abbastanza per immunizzare 50 milioni di persone.Intanto in Italia continua la campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dell' app Immuni - che però ha dimostrato ampie lacune nel, quando invece sarebbe potuta essere fondamentale per i ristoranti - nei punti vendita e nelle comunicazioni ai clienti, frutto del protocollo di intesa tra ministero della Salute, Ancc-Coop, Ancd-Conad e. Moltissime le adesioni all'iniziativa.Secondo il ministro della Salute, «in questi mesi abbiamo imparato che i comportamenti individuali sono fondamentali per fermare la corsa del virus, alle tre regole che sono ormai parte della nostra quotidianità - il, l'utilizzo costante dellae ilper evitare assembramenti - dobbiamo aggiungerne sempre una quarta: l'utilizzo dell'App Immuni per proteggerci e proteggere gli altri».Lo stesso Speranza ha firmato un'che prevede la sospensione delle attività deglisu tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, quando verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. Il provvedimento interviene dopo che a livello internazionale, come per esempio in Danimarca , sono stati rilevati rischi da Covid-19 legati a questi allevamenti.