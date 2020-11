Misure rinnovate in tre Regioni, ma mai così tanti morti da marzo

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 12:28

Mai così tanti morti da marzo

colori non cambiano. Almeno per ora. La Provincia autonoma di(rossa) e le Regioni(arancioni) hanno visto rinnovarsi le misure restrittive contro il. L'ordinanza, firmata dal ministro della Salute, è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.I numeri deiperperò continuano a galoppare:nelle ultime 24 ore, per vedere così tante vittime bisogna tornare a: erano 889 il 28 - il giorno dopo il picco massimo di 969 - ed erano 837 il 31.

Il quadro del contagio migliora

I nuovi positivi sono 23.232, (lunedì eravamo a +22.930), anche se sono stati fatti più tamponi. Siamo comunque lontani dal record (+40.902 casi del 13 novembre). Il quadro generale sembra dunque migliorare, anche se dall’inizio del mese di novembre più di 12mila persone hanno perso la vita. Un dato ancora drammatico e che sarà l’ultimo ad abbassarsi secondo gli esperti, dopo i casi e dopo ricoveri/rianimazioni.

Rinnovate le misure in tre regioni e a Bolzano

Arriva anche il vaccino italiano: studiato allo Spallanzani

Veneto, nuove norme sugli assembramenti

Alto Adige, addio lockdown totale

Conte, confronto con Von der Leyen

Capitolo: secondo, direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, «a oggi sono 62 i candidati vaccini contro ilin fase di sperimentazione sull’uomo in tutto il mondo, e 13 di questi sono nella fase 3, quella che precede l’approvazione e la messa in commercio».Bisogna essere fiduciosi, insomma? «Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un festival di comunicati stampa che, al di là dell’enfasi e delle evidenti strategie didei produttori, ci dicono che laha fatto grandi passi avanti, riuscendo ad arrivare in meno di un anno a traguardi impensabili, senza derogare ai principi die senza saltare alcuna fase tra quelle previste dai protocolli internazionali».Oggi, società biotecnologica di Castelromano, alle porte di Roma, ha reso noti i primi dati sul candidato vaccino italiano, la cui sperimentazione è attualmente in corso proprio allo Spallanzani. «Le prime indicazioni che arrivano dallasui volontari tra i 18 e i 55 anni ci dicono che questo vaccino è sicuro e induce una consistente, sia con la produzione dineutralizzanti specifici sia con l’attivazione di una forte risposta da parte dei».A breve si avranno anche i dati dei volontari di età superiore ai 65 anni, e si potrà così pianificare con ReiThera le fasi 2 e 3 della sperimentazione, in linea con i tempi stabiliti: «Ci conforta sapere che altri vaccini che utilizzano la stessa tecnologia del, e che hanno iniziato la sperimentazione prima di noi, hanno annunciato nei giorni scorsi dati molto incoraggianti sulla capacità di questo tipo di vaccino di proteggere dal virus. Le notizie di oggi confermano inoltre la bontà della scelta che lae ilhanno fatto, sin dalle prime fasi della, di finanziare la sperimentazione di un candidato vaccino ideato, testato e prodotto nel nostro Paese, nel distretto industriale biotecnologico di Pomezia-Castelromano, attivando una virtuosa collaborazione tra eccellenze pubbliche e avanzate strutture biotecnologiche private».«Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’attivazione, all’interno dello Spallanzani, di una specifica, che ha visto impegnate tutte le direzioni dell’Istituto in un grande sforzo organizzativo, e avvalendosi di un team clinico e di ricerca di altissimo profilo, con l’impegno dei laboratori di, dei clinici e degli epidemiologi, senza dimenticare il fondamentale contributo dato dal Centro ricerche cliniche del Policlinico di Verona, dove si è svolta una parte significativa del trial».Intanto ilha introdotto altre misure sugli. La nuova ordinanza secondo il governatore«è in linea con la precedente, non siamo in grado di creare allentamenti. Dura fino al 4 dicembre, in tempo per il nuovo Dpcm. Nel frattempo, se potessimo avere un calo dei parametri, potremmo intervenire per un minimo di allentamento soprattutto per le attività che stanno soffrendo. Non aiuta che suinon ci sia stata data risposta».Invece l'dopo lo screening di massa ha revocato ilche andava oltre le misure previste per le. «Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media», ha annunciato il governatoreIl 4 dicembre, ha aggiunto, apriranno tutte le scuole, come anche. I dati epidemiologici sono in miglioramento e farà presa l'dei 3.400 asintomatici trovati con lo screening.Dal canto suo il premierha riporato su Twitter di aver avuto un «ottimo scambio di vedute oggi consu Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo dellein occasione del periodo natalizio, un'azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-Ue, e su Brexit».