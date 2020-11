Lombardia e Piemonte arancioni? A bar e ristoranti non cambia nulla

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 12:50

La Lombardia può diventare zona arancione



Arancione, un bel segnale ma cambierà poco per bar e ristoranti

1. Come si potrà circolare?

Zona arancione Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro , necessità e salute . Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.



Zona rossa In zona rossa invece stop a ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, vietati spostamenti da una regione all’altra e da un comune all’altro.

Zona arancione Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’ asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi a eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiusura di musei e mostre.



Zona rossa Serrande sempre abbassate per bar e ristoranti, asporto consentito fino alle 22. Consegne a domicilio senza restrizioni. Chiusura dei negozi ad eccezione di supermercati, beni alimentari e di necessità. Aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. Chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).

3. Scuola

Zona arancione Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Zona rossa Lezioni a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Aperte solo scuole dell’infanzia, scuole elementari e prima media. Chiuse le università.

Zona arancione Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Riduzione per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Zona rossa Trasporto pubblico consentito con il riempimento dei posti solo fino al 50%, a parte gli scuolabus.

Zona arancione Restano chiuse piscine, palestre , teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi .

Restano chiuse piscine, , teatri, cinema. Restano aperti i . Zona rossa Stop a tutte le competizioni sportive a parte quelle riconosciute di interesse nazionale da con e Cip. Sospese attività nei centri sportivi. Possibile l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all’aperto in forma individuale.

ncora qualche ora e poidovrebbero essere promosse dalla zonaa quellagrazie a numeri suida coronavirus che da due settimane sono in costante miglioramento, tale da portare il governatorea considerarli addirittura da zona gialla . Tuttavia la questione non è politica e non decide la Regione Lombardia, il passaggio richiede la valutazione dei famosi 21 parametri scientifici. Vediamo se realmente questa mutazione di colore possa avvenire, con quali tempistiche e con quali modalità.«C'è un confronto col governo - ha detto l’assessore lombardo alla sanità,- capiremo a breve se riaprire lunedì o se partire addirittura da questo sabato, noi in ogni caso siamo pronti ». Passare in zona arancione vorrebbe dire, naturalmente, un allentamento delle misure.Sarà però solo un piccolo miglioramento per cittadini e lavoratori, a meno che nel confronto non emergano eccezioni considerando l’arrivo del Natale oppure distinzioni interne alle regioni con comuni e province che potrebbero colorarsi di una tinta diversa rispetto alle altre, sempre stando rigorosamente ai numeri delNon devono però esultareche anche in zona arancione non potranno aprire al pubblico. Ma allora, cosa si potrà fare grazie a questa promozione?