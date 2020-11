L'indice di contagi resta all'11,7%, ma non si deve abbassare la guardia. In Giappone ora è record di contagi

Pubblicato il 29 novembre 2020 | 15:36

20 mila ( 20.648 )

176.934

541

I pazienti ricoverati con sintomi sono 32.879 (-420), mentre quelli più gravi in terapia intensiva sono 3.753 (-9). Nella seconda ondata non si è per fortuna mari arrivati al picco di 4.068 malati in terapia intensiva che si è verificato il 3 aprile, per lo più concentrati fra Bergamo e Brescia, oggi invece relativamente toccati dalla secnda fase.



Se la curva rallenta i positivi come visto sono però sempre tanti e non si può abbassare la guardai. e se ora si «abbassa la guardia» si rischia di vanificare i sacrifici fatti finora. Si deve evitare che scatti l'allarme come in Giappone che ha un nuovo record di nuovi casi dall'inizio della pandemia: 2.688 contagi in un solo giorno. Picco anche dei ricoveri (440) nelle terapie intensive del Paese che da giorni ha annunciato di temere una terza ondata dell'epidemia. Dei nuovi casi, 561 sono stati segnalati a Tokyo che per il secondo giorno registra un record di contagi a quota 40.210.

i sono stati meno contagi in 24 ore rispetto a sabato, ma comunque sempre sopra, a fronte di meno tamponi (,) come in genere accade di domenica, quando sono comunicate le analisi del weekend (in numero inferiore rispetto ai test infrasettimanali). Il rapporto di casi su tamponi si stabilizza e rimane invariato all’11,7% per il secondo giorno di fila. Un buon segnale èeper gli esperti. Un altro buon segno si osserva dal confronto dei dati odierni con quelli di una settimana fa: la situazione sembra migliorare perché domenica 22 novembre c’erano +28.337 casi con un tasso del 15%. I mortgi sono stati, contro i 686 di sabato.Nel mondo sono intanto oltre 62milioni i casi confermati a livello globale dall'inizio della pandemia con 1.453.467 decessi accertati. È questo l'ultimo aggiornamento della John Hopkins University, che conferma che gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 13.246.649 casi accertati (155mila nell eultime 24 ore) e 266.063 decessi.Per cincludere ricordiamo che il Consiglio di Stato francese ha intanto ordinato al governo di rivedere entro tre giorni il suo decreto che limita a 30 persone il numero di fedeli autorizzati a partecipare alle cerimonie religiose. «Il Primo ministro deve modificare, entro tre giorni le disposizioni, adottando misure strettamente proporzionate per vigilare sui raduni e le riunioni negli edifici di culto», ha deciso il più alto tribunale amministrativo francese. Il pronunciamento è arrivato dopo che venerdì la Conferenza episcopale della Francia aveva depositato ricorso presso il Consiglio di Stato contro la decisione del governo.