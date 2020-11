Nuovo Dpcm, verso il blocco totale a Natale: c'è il nodo delle seconde case e dei ricongiungimenti familiari

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 08:59

C

Con il cambio di colore già folla nelle vie dello shopping

Regioni blindate dal 19 dicembre al 10 gennaio: con alcune deroghe

La Proposta delle Regioni alpine al Governo per non distruggere il turismo montano

Francesco Boccia

Perché i cenoni «sono da dimenticare»

Corsa ai tamponi prima di Natale

Le Prugne della California

osa succederà a? Cosa si potrà o non si potrà fare? Sono le risposte a queste domande che stanno mettendo gliin trepidazione. Risposte che arriveranno dal nuovoche il presidente del Consigliosi appresta a firmare e che entrerà in vigore dal 4 dicembre. Ma che sta prendendo forma di ora in ora.Tra le, quasi certe, vietati glitra le, anche in ristoranti chiusi il 25 e il 26 dicembre,aperti fino alle 21 eMa sulle nuove decisioni potrebbero influire le scene viste nel weekend in tutte le principali città:per lo, clima che fa pensare ad un pericoloso “liberi tutti”. «È inevitabile che quando si riaprono attività commerciali ci sia la voglia di tornare in giro, è naturale la reazione ma quello che non può essere naturale è non rispettare le regole», ha sottolineato il ministro degli Affari regionali,, a Rainews.Nello specifico, il divieto dientrerà in vigore tra il 19 dicembre e 10 gennaio. Il governo è al lavoro per: la possibilità sempre di rientrare presso la, mentre per lelo spostamento andrebbe effettuato prima delPotrebbe inoltre essere previsto ilnelladiper trascorrere le feste con i genitori. Ma in questo caso lapotrebbe essere concessa a un solo, anche se è difficile capire come potrebbe avvenire il controllo.In valutazione anche la concessione della deroga per gliche hanno spostato la residenza o il domicilio nella città dove si sono trasferiti per motivi di studio e vogliono tornare a casa per le vacanze mentre nel caso dei coniugi potrebbe essere concesso il ricongiungimento familiare da applicare anche aiInfine, per chi deciderà di andare all’e per chiin occasione delle prossime festività, si potrebbe introdurre l’obbligo dial momento dell’ingresso nel nostro Paese.E a proposito delle seconde, ledell’arco alpino (di, Provincia di) lanciano aluna proposta per non distruggere completamente la stagione invernale: ladipotrà essere concessa solo a chi possiede o affitta una seconda casa nelle zone sciistiche o a chi pernotta almeno una notte nelle diverse destinazioni.«Per evitare ladobbiamo continuare nel mese di dicembre con il rigore e il distanziamento sociale che devono prevalere su qualsiasi esigenza – continua Boccia - Molti di noi hanno parenti in un'altra regione, ma ognuno di noi vuole che i propri cari stiamo bene e che gli operatori sanitari possano lavorare nel miglior modo possibile. A dicembre con queste misure si può consentire di rimettere in sicurezza l'intero sistema incrociando la campagna vaccinale in, ma per farlo non possiamo consentire rallentamenti. Io sono per regole chiare e non interpretabili».Lesaranno al centro della Conferenza dellee delle, convocata dal vice presidente Giovanni Toti in seduta straordinaria alle 17 solo in videoconferenza. Ci sarà un unico punto all'ordine del giorno che prevede l'esame delleper i diversi provvedimenti di carattereda adottare con il nuovo dpcm. Le tappe sono definite: domani riunione Stato-regioni con il ministro della, poi confronto in Parlamento e quindi palla a Conte, che tirerà le somme.Intanto sono chiare le indicazioni che arrivano dagli. Ultimo, in ordine di tempo, il professor: «Questo sarà unsignificativamenteda tutti gli altri, il primo e speriamo l'ultimo. Dovremo dimenticarci il cenone con 20-30 familiari, le feste in piazza e i concerti. È qualcosa che quest'anno non è compatibile con i numeri dell'epidemia: ci sono anche oggi 20mila positivi e 540 persone che hanno perso la vita».In attesa di sapere di più, è, però, iniziata laal. Come riporta l’Ansa, nei laboratori della Capitale, ad esempio iniziano ad arrivare le prime richieste di chi, per "proteggere" i propri cari, vuole sottoporsi al test nei giornialle«Sono già circa 300 le persone che hanno prenotato un tampone a ridosso del Natale nei nostri centri - spiega, amministratrice delle reti Artemisia Lab che effettuano i test in otto strutture diffuse nel Lazio - noi stiamo prenotando però con l'indicazione di ricontattarci qualche giorno prima per valutare le singolee stabilire ie lapiù opportune».Per Giorlandino «c'è grandenella popolazione suie un po’ di apprensione in vista del Natale perché si vuole proteggere i familiari più fragili. Stiamo cercando di dare le informazioni più dettagliate e i tempi di esecuzione più adatti - aggiunge - facendo capire che non bisogna avere. Nella sesta giornata dal contatto a rischio, per esempio, va fatto un antigenico qualitativo e non un quantitativo che deve essere fatto al nono giorno. Il molecolare anche al quinto giorno».