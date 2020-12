Pfizer annuncia i dati del vaccino. Burioni: «Affidabili, farlo subito»

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 18:26

Vaccino Pfizer affidabile

Efficacia al 94,8% con oscillazioni tra l'89,8 e il 97,6%

Roberto Burioni

Il vaccino ha superato anche il "test dei 2 mesi"

ha pubblicato i dati di efficacia del vaccinotitolando l’editoriale di commento: “È un trionfo”. Lo scrive su Twitter il virologo, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, riportando risultati del prodotto-scudo sviluppato dall'americana Pfizer con la tedesca BionTech, che dopo essere stati annunciati nelle scorse settimane dalle aziende vengono ora pubblicati sul “Nejm”. “Ora - scrive Burioni - vaccinazione, e subito. Vi avevo detto di tenere la bottiglia al fresco, e ho avuto ragione”. L’annuncio arriva proprio poco prima del bollettino quotidiano che, per quanto concerne l’Italia, parla di 16.999 nuovie 887con l’indice di positività al 9,9%.“Alla fine della storia, perché questo ci interessa - spiega Burioni - l'efficacia dopo 2è calcolata essere del 94,8%, con un'oscillazione che può andare dall'89,8% al 97,6%. Esattamente come annunciato dal ceo della Pfizer, che a questo punto non finirà in, come da me previsto. Quindi adesso tutti si possono guardare i dati e possono decidere se è il caso o no di vaccinarsi con un vaccino che èal 95%, risultando al momento uno dei più efficaci vaccini antivirali attualmente disponibili. Ribadisco che, con un vaccino di questa efficacia, anche un solo giorno di ritardo nell'iniziare lesarebbe non grave, ma gravissimo”. L'efficacia - prosegue - è quella detta, la sicurezza nei 2 mesi di(i guai con le vaccinazioni accadono in questo lasso di tempo) pari a quella degli altri vaccini, quindi ottima. C'è però una cosa che vi faccio notare” e viene fotografata da un grafico che “rappresenta i primi 21 giorni dalla: non solo dal dodicesimo giorno (guarda caso, per produrre gliil nostro organismo impiega intorno ai 14 giorni) si vede un effetto protettivo, ma in questo lasso di tempo si sono verificati 4 Covid-19 severi, ma tutti nei non”. Per Burioni “potrebbe essere dovuto alla presenza di piccole quantità di anticorpi che comunque sono in grado di rendere la malattia più lieve, esattamente come accade con il vaccino contro la varicella, che se fatto durante l'incubazione non inibisce completamente la, ma la rende molto più lieve”.