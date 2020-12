Covid, 18.727 nuovi casi e 761 morti. Via al bando: chi somministra il vaccino?

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 17:50

I

Covid, 18.727 casi e 761 morti l'11 dicembre

Medici e infermieri, candidature dal 16 dicembre

Le Prugne della California

dati delsi aggiornano: venerdì 11 dicembre sono statiai test per ilin 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Lesono 761. Il giorno prima i positivi erano stati 16.999, i morti 887. In totale in casi in Italia sono arrivati a quota 1.805.873, le vittime sono 63.387.effettuati per il coronavirus sono 190.416, quasi 20mila in più in rispetto a ieri. Ilè del 9,8%, stabile rispetto a giovedì, quando era stato del 9,9%.Sono 3.265 i pazienti inper ilin Italia, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 26 unità nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri insono stati 208. Nei reparti ordinari ci sono invece ricoverate 28.562 persone, in calo di 526 unità rispetto a 24 ore prima.Intanto è partita la gara per ildi 3milae 12milada utilizzare a tempo determinato per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Il commissario per l'emergenzaha emanato l'avviso pubblico e dal 16 dicembre sarà possibile inviare la propria candidatura mentre la scadenza della gara è fissata per il 28 dicembre. L'assunzione sarà per un massimo di nove mesi, rinnovabili in caso di necessità.