Verso il Natale in lockdown? I ristoranti devono saperlo in tempo

15 dicembre 2020

Due giorni per rimettere in moto un ristorante

Pregliasco: Ristoranti più sicuri di un pranzo casalingo in famiglia

Speranza: Evitare una terza ondata

Conte: Necessarie altre restrizioni

A gennaio i risultati preoccupanti di un dicembre senza controllo

continua a fare e disfare dando l'idea che una linea precisa non ce l'abbia sulle misure da adottare per contenere il diffondersi dei contagi da coronavirus. Ilsembrava essere uno strumento chiaro, deciso, studiato sul medio termine e declinato a seconda delle varie situazioni regionali e stando alla particolarità dei giorni festivi. Poi, subito le polemiche e le richieste di ammorbidire alcune delle misure (come quelle deglitra comuni); ma proprio mentre si andava verso una circolazione più libera ecco l'ipotesi di decretarenei festivi e prefestivi, dunque 24-25-26 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio, 5 e 6 gennaio. Ad essere convinti della necessità di un nuovo lockdown, cone ristoranti chiusi e impossibilità di spostarsi, i ministri, Francesco Boccia e Roberto Speranza.Al di là della nebbia che sembra aleggiare su Palazzo Chigi , e di riflesso su tutti i cittadini - quando in Germania ci hanno messo un'ora per decidere come chiudere, quando chiudere e come aiutare le imprese - resta forte il problema perdi organizzarsi in tempo per aprire quando necessario e chiudere quando doveroso senza perdite. Le istituzioni ancora non hanno afferrato che per aprire e chiudere un locale non basta premere su un interruttore. I gestori di bar e ristoranti hanno il diritto di sapere cosa il Governo abbia intenzione di fare per tempo perchè lava ordinata, lavorata, preparata e poi ha delle scadenze, delle metodologie di coservazione ben precise. Per non parlare dell'organizzazione delche magari - tra le molteplici difficoltà negli spostamenti - devono attraversare tutta Italia per tornare sul posto di lavoro.Per un ristorante servono almenodi lavoro per rimettere in moto la macchina operativa e quando in ballo ci sono le festività natalizie che richiedono preparazioni e organizzazioni più maestose la necessità di sapere se si potrà aprire o meno è ancor più urgente. Anche perchè nessuno ad ora può sapere se ci saranno e in che misura gli aiuti , quei famosiche già vengono richiesti ora considerato che comunque lenon produrranno i soliti fatturati.Ristoranti che, intanto, continuano a chiedere di restare aperti facendo leva sulla loro sicurezza che deriva da un rispetto rigido di protocolli molto severi. Tesi sostenuta anche dal virologo: «Tra una passeggiata tra icon la mascherina e unin famiglia è più pericoloso il pranzo. Le diverse restrizioni agli spostamenti infatti sono state pensate per sfavorire questa modalità dello stare insieme. Tant'è che nel manuale, tutto in costruzione, delle procedure di, si era detto che potesse essere meglio tenere aperti i ristoranti perché lì c'è un protocollo e un'attenzione maggiore rispetto alle, dove si abbassano le difese trao parenti».«La mia opinione - ha detto ministro della Salute- è chiara: le nuove misure ci possono aiutare soprattutto nelle settimane dellead evitare una terza ondata a scongiurare una nuova recrudescenza. Sono numeri ancora molto significativi. E' vero che nelle ultime settimane c'è stata una lieve flessione, dovuta alle misure adottate. Però la battaglia non è assolutamente vinta e ci vuole ancora tantissima cautela. Ci vuol poco a tornare indietro e a vanificare gli sforzi fatti nelle ultime settimane».Il premierin un'intervista alla Stampa ha detto: «Abbiamo già predisposto undedicato alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del. Ora si rende necessaria qualche ulteriore misura restrittiva. Ci stiamo riflettendo in queste ore. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata , perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane. La situazione è delicata, il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato, misura estrema alla quale ora è costretta la Germania e anche altri Paesi come la . Per fortuna, con queste misure ben calibrate e circoscritte, noi stiamo reggendo bene l'urto di questa seconda ondata. Ovviamente mi addolora il numero dei decessi, che rimane elevato».L'arrivo di misure più rigide sembra dunque essere una certezza, anche se - a differenza della Germania , da domani in lockdown nazionale - la curva epidemiologica sta scendendo. Ed è proprio questa, in estrema sintesi, la questione emersa durante la riunione del Comitato tecnico scientifico con il premier Giuseppe Conte, idelle forze di maggioranza e la ministra dell'InternoGli esperti del comitato tecnico scientifico, nel corso della riunione, avrebbero espresso forte preoccupazione su un possibile allentamento delle misure che potrebbe pregiudicare una nuova evoluzione negativa della curva. I risultati di comportamenti sbagliati, ha sottolineato il Cts, arriverebbero proprio ae in particolare a partire dal 7 gennaio quando invece il Paese dovrebbe ripartire e milioni di persone si rimetteranno in moto tra la scuola e il lavoro.