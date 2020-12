Zaia colora d'arancione il Veneto. Stop agli spostamenti tra comuni dalle 14 fino al 6 gennaio

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 13:38

S

Luca Zaia

Zaia torna sui suoi passi e stringe prima di tutti

Zaia stizzito per le mancate decisioni del Governo

Ristoranti e alberghi continuano ad attendere

i chiude, non si, forse siun po', ma non si sa da quando e fino a quando. Questo è il ritornello stucchevole che ilsta cantando da giorni (ma a dire il vero da marzo...) in vista delle restrizioni pere cosìnon ha voluto perdere altro tempo e ha deciso: in Veneto da sabato 19zona arancione "rafforzata" che significa stop agli spostamenti tra Comuni a partire dalle 14 di ogni giorno fino al 6 gennaio.Il leader del Veneto al vertice conera stata il più attivo sul fronte dei rigoristi chiedendo una zona rossa urgente su tutto il territorio nazionale. Una posizione quantomeno sorprendente considerando che nel corso della prima ondata era stato ancora il più attivo, ma sul fronte delle aperture urgenti ritenendo che il "" avesse funzionato meglio di tutti gli altri.«La nostra proposta - ha detto Zaia - è che dal 19 dicembre al 6 gennaio si chiudano i confinidalle 14. Firmerò l’ordinanza in serata». Così Zaia ha presentato la nuova ordinanza che la Regione Veneto è in procinto di adottare. «Manterremo inalterate tutte le attività commerciali, ma ci sarà una novità: dalle 14 si lavora solo con i cittadini della propria città. Con buon senso distribuiamo il flussoevitando la commistione di popolazioni epidemiologiche diverse. Si avrebbe l’opportunità di non andare verso restrizioni dolorose. È una soluzione di equilibrio che andrò ad adottare, una zona arancione ridotta. Invierò al ministrol’ordinanza e proporremo l’intesa».«Prendo delle misure - ha precisato - perché non ho ben capito cosa accadrà con il Governo . Siamo a giovedì e c’è ancora incertezza sulle misure nazionali. Noi non possiamo aspettare. Questa ordinanza vuole tutelare le libertà personali, ci mettiamo nei panni di tutti i commercianti che hanno i magazzini pieni, se ci fossimo trovati al 7 diavremo preso decisioni diverse. L’ordinanza è un sacrificio per il futuro, sono chiamato per il mio ruolo a prendere decisioni e non lo faccio con gioia, mai avrei pensato di occuparmi di una pandemia, ma da due mesi il Veneto è in zona gialla grazie al sistema che ha funzionato e non a».Al di là dei pareri sulla scelta specifica del Veneto non si può continuare a insistere sull'imbarazzantedel Governo che ancora non ha deciso nulla e probabilmente non lo farà fino a venerdì sera. Tutti attendono decisioni, chi per diletto e chi per mestiere come i bar, i e gliche devono decidere se potranno preparare pranzi eoppure no. In ballo la stabilità mentale di tutti, ma ancor di più piccole fette di bilancio che potrebbero diventare meno rosse oppure sprofondare nella notte più buia dell'economia italiana.Viene da chiedersi a questo punto a Conte perchè non decide di chiudere tutto e tuttimattina così che le saracinesche di tutte le attività si abbasserebbero senza preferenze. Anche se, da marzo ad oggi, qualchedi troppo (non sempre così comprensibile) c'è stata e siamo pronti ad attenderci di tutto. Vuoi vedere che anche stavolta pagheranno i