La curva dei contagi a zero fra un mese. Ma vacciniamo prima i liceali

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 11:41

C

Roberto Battiston

Occorre andare avanti con rigore

Ragazzi in sicurezza sui trasporti e fuori scuola

Vaccinare prima i liceali

omportarsi secondo le, paga. Parola di, conalla mano., già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, in un’intervista al Corriere della Sera, ha, infatti, chiaramente sottolineato che imessi in atto dagliin questi mesi stano dando i primi: «Sono cinque settimane chestadi 0,15. Se continuiamo ad avere lo stesso comportamento avuto fino ad oggi, i primi di». Nel frattempo, per Battiston serve un’attenzione particolare per riaprire lemagari puntando, con l’arrivo del, «a vaccinare prima i liceali».L’invito diè chiaro: perl’indice diper i primi di gennaio, bisogna andare avanti cone non abbassare la guardia. Solo così «ledovrebberoa 370, oggi sono circa dieci volte di più, 3750 - spiega Battiston – Mentre glidovrebbero scendere poco più di un fattore dieci, ovvero essere 2 mila e 700, oggi sono più di 36 mila».? «Dovremo arrivare ad avere circa 60mila, anche in questo caso parliamo di circa un fattore dieci in meno di oggi. Le curve scendono tutte alla stessa maniera, con la stessa velocità con cui sono salite A quel punto con l’Rt praticamente azzerato gli infetti attivi sono destinati a guarire o a morire».Il che, comunque, non significherebbe l’uscita dalla pandemia: «Basta un dato per capire – spiega l’esperto - il 29 settembre avevamo 50 mila infetti attivi». Poi è statalaLe scuole, in particolare le, sono unper Battiston, non tanto per ciò che accade all’interno, bensì all’esterno e, soprattutto, sui trasporti pubblici: «Il punto problematico sono i, gli studenti delle superiori, quelli delle medie non influiscono in maniera significativa nella variazione dell’Rt. Il problema più importante per gli studenti delle superiori non è tanto quello che avviene all’interno della scuola, ma quello che. Prima di tutti i trasporti . È inutile fare il distanziamento nelle aule quando si fanno viaggiare i ragazzi su autobus pieni».Come fare quindi? «Dobbiamo capire che metà del paese è legato in qualche modo alle scuole, e quindi agire soprattutto in quel che succede fuori dalle scuole. Penso che da qui al 7 gennaio, quando gli studenti delle superiori dovrebbero tornare sui banchi, ci sonomoltodurante le quali si possono mettere a punto leche fino ad ora sono state. Se non stiamo attenti a questo la terza ondata sarà inevitabile».Una soluzione per il futuro potrebbe essere «prima tre milioni diinvece dei 26 milioni di over 50 vaccinerei così da eliminare la sorgente dei contagi. Visto che dagli studi che sono stati fatti viene fuori che il maggior contagio arriva dai ragazzi tra i 15 e i 20 anni».