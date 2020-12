Vaccinazione e locali covid-free, il lasciapassare per ristoranti e teatri

Primo Piano del 28 dicembre 2020 | 16:48

rima è statache nella nuova pubblicità lascia intendere che l’aver fatto un vaccino anti-covid (basta una punturina…) aprirà la strada ao quasi. Poi è arrivato il richiamo della sottosegretaria alla Sanità, Sandra Zampa , che ricorda come per molti dipendenti pubblici. Pensiamo al personale sanitario. O agli insegnanti che lavorano con giovani che possono andare a scuola solo se hanno fatto i vaccini obbligatori, fra cui ad esempio quello per il morbillo. Insomma, il tema delsta venendo fuori in tutta la sua realtà.Nessuno parla di obblighi, ma già il solo accennare che, lascia intendere come non si uscirà da questa crisi drammatica senza delle soluzioni radicali. E se il vaccino può essere l’arma che possiamo usare in questa guerra contro il covid,, o almeno quanta più gente possibile.Una cosa è certa: non possiamo pensare di poter sopravvivere fra lockdown o ridicole zone colorate . Abbiamo il diritto di recuperare una vita quasi normale ma, soprattutto, abbiamo il dovere diL’essere vaccinati è un, dai famigliari agli amici, dai colleghi di lavoro a chi non può vaccinarsi per ragioni di salute. Il distanziamento e le mascherine le dovremo tenere ancora per molto tempo, purtroppo. Ma il vaccino è anche una sorta di macchina del tempo per arrivare il prima possibile a riabbracciarci. Del resto coi vaccini studiati in anni in cui la scienza era molto arretrata abbiamo debellato vaiolo, tifo, pertosse o tubercolosi. Oggi abbiamo, dai governanti agli emarginati.E perché non considerare allora il vaccino come lo? Ci vorranno ancora mesi, ma proviamo a pensare in termini di utilità per gli altri e per noi stessi. Se sappiamo che il personale di un ufficio aperto al pubblico o di una banca è tutto vaccinato, di sicuro ci andremmo volentieri. E lo stesso vale per una palestra dove i trainer e chi la frequenta sono vaccinati.Andando ancora un po’ oltre e considerando la volontarietà della vaccinazione, perché non lanciare la(di tutte le attività che hanno pagato il prezzo più alto nei vari lockdown ? Basterebbe che appena possibile tutto il personale fosse vaccinato e che lo siano pure i clienti che ci vogliono accedere. Si tratta solo di avere une che non funzioni come la banca dati dell’Inps o l’app per il cashback…Certo ci sarebbe qualcuno che potrebbe restare fuori perché deve fare ancora il vaccino e quindi sarebbe solo una questione di tempo. E ci potrebbe anche essere, come c’è chi non vuole portare la mascherina o non vuole rispettare il distanziamento. In questo caso le porte dovrebbero restare chiuse per loro almeno fino a pandemia ufficialmente cancellata. Nessuno deve essere obbligato a vaccinarsi fino a pandemia terminata, ma non per questo può pretendere di essere inconsapevole portatore di contagio.I negazionisti, i complottisti o i no-vax possono fare quello che vogliono, manon indispensabili o non fondamentali. E cheperché il confine fra la responsabilità e la libertà personale oggi è chiaramente tracciato dal