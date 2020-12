No agli spostamenti tra comuni nei giorni di festa, annientati i ristoranti dei piccoli centri

Primo Piano del 03 dicembre 2020 | 18:30

G

Il Decreto per le festività

Cenone in albergo solo con il servizio in camera

Ristoranti e bar aperti dalle 5 alle 18, anche nei giorni di festa

Che ne sarà dei grandi ristoranti aperti nei piccoli comuni?

25-26 dicembre e primo gennaio: stop agli spostamenti tra comuni

Coprifuoco fino alle 7 per il primo giorno dell'anno

Centri commerciali chiusi nel weekend

Impianti sciistici aperti dal 7 gennaio

Quarantena per chi arriva dall'estero; crociere ferme dal 21 dicembre al 6 gennaio

Fino al 15 gennaio solo sport di alto livello

Le Prugne della California

li italiani oggi sanno come sarà ilcon il Covid che circola ancora nel Paese. Ilfirmato dal premiercondiziona i festeggiamenti, gli spostamenti e - ancora una volta - tutto il mondo dellae dell’Nella notte tra mercoledì e giovedì era già stato approvato un decreto composto di due soli articoli che serve a dare “copertura” alla stretta natalizia. Consente all'esecutivo di firmare un Dpcm che duri fino a 50 giorni (ora il limite è 30) e quindi di fissare la scadenza del decreto in vigore dal 4 dicembre anche oltre l', cioè fino al 15 gennaio. Il premier nella conferenza serale del 3 dicembre ha illustrato i principali provvedimenti.La nuova stretta, la cui notizia era già circolata prima dell’ufficializzazione del Dpcm è quella relativa ai ristoranti d’. Il testo del Dpcm recita: “Resta consentita senza limiti dila ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano lì alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del primo2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con».Una scelta giusta, almeno per quello che riguarda la sera di Capodanno, meno comprensibile invece lasciare che lain hotel sia attiva anche adurante tutte le altre festività considerando che per i ristoranti fuori da strutture ricettive non funziona così I ristoranti e iresteranno infatti aperti a pranzo (con orario consentito che va dalle 5 alle 18) anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania. Vigeranno comunque regole ferree secondo quanto riporta il decreto: “Il consumo al tavolo è consentito per un massimo diper tavolo, salvo che siano tutti”.«Una decisione che ci preoccupa - spiega il presidente della Fipe,perchè stabilisce ancora una volta una chiusura dei locali a tempo. Il tutto senza la previsione di ulteriori ristori che siano efficaci per ladel settore. Circa i ristoranti di albergo posso dire che da un lato pare una scelta equa, dall'altra impedisce ad una categoria in più di lavorare. La linea del Governo purtroppo ormai è chiara, ma servonoo falliamo: e non è più un modo di dire»A questo punto tuttavia sorge un problema: se i ristoranti sono aperti, ma nei giorni di festa sarà impedito lo spostamento tra Comuni, che ne sarà delle prestigiose cucine che inevitabilmente vedranno il potenziale bacino di clientela ridursi drasticamente?E si badi che non sono pochi questi casi: basti pensare ai tristellati “” nel comune di(neanche 6mila abitanti) o il Reale didiche conta gli stessi abitanti del paesino bergamasco.Perché il problema degli spostamenti tra comuni? Perché il Dpcm non ha previsto nessuna deroga al divieto didurante le festività. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome”, e il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio ogni spostamento tra comuni, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, È consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione, escluse le seconde case in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1°gennaio, “anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti”.Capitolo Coprifuoco: A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino allecome gli altri giorni. Si legge nel testo del Decreto: “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del primo gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente glimotivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze, di studio, per motivi di, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.Regole nuove anche per il commercio. Niente riapertura per inei fine settimana e nei giorni festivi eaperti fino alle 21. “Fino al 6 gennaio 2021 - si legge nel Decreto - l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle orenelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno deie dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole”.Definita anche la telenovela sugli: si potrà tornare a sciare solo dal 7 gennaio. “Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici - recita il testo - gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti, agli sciatori amatoriali” con l'adozione delle linee guida di Regioni e Province autonome validate dal. Le misure assunte sono “rivolte a evitaredi persone e, in genere, assembramenti”.Per i viaggi all’misure molto stringenti. Tutti coloro che arrivano in Italia dai paesidovranno rimanere in quarantena per 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata. Le crociere sono sospese dal 21 dicembre fino alla Befana. “A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 - si legge nel testo - sono sospesi i servizi dida parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani”. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, inoltre, “è vietato” fare ingresso neiitaliani “alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera”.Definizioni anche sugli eventi sportivi. Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo incontri e gare di “. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano () e del Comitato italiano paralimpico (Cip) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioninazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati aovvero all'aperto senza la presenza di pubblico”.