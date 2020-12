«Aprite i comuni», pressing su Conte: lo chiedono i senatori Pd e Fontana

Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 10:38

Divieto di spostamento tra comuni a Natale

Quali situazioni rientrano nello stato di necessità?

Frequently asked questions, cioè domande poste frequentemente

Il Pd a favore degli spostamenti tra comuni medio-piccoli

Così si tutelerebbero le attività economiche di paese

I ristoranti non vogliono essere discriminati

Fontana contro la segregazione degli anziani (che però sono i più a rischio...)

Ma il governo (per ora) sembra voler tener duro

utti più o meno blindati a. Con pesanti squilibri per icausati dal divieto di spostarsi da un comune all'altro. È questo il succo (amaro) delle nuove norme illustrate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa del 3 dicembre e valide per il periodo festivo. Ma ci saranno deroghe. E una parte della politica - internamente alla maggioranza di governo - sta già spingendo per rivedere il provvedimento.Innanzitutto serviranno alcune) della presidenza del Consiglio a chiarire quali situazioni rientrino nello «» che consentirà di uscire dal proprio comune e spostarsi dallanel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio, muniti di. È una soluzione che starebbe emergendo dall'incontro del governo con i governatori e l'Anci.Intanto 25 senatori del(su un totale di 35) hanno scritto una lettera al loro capogruppoper chiedergli di «attivarsi con il governo affinché lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e primo gennaio possa avvenire, per consentire a persone che vivono indi ricongiungersi per poche ore con familiari che abitano in altri comuni».Proprio Marcucci ha detto: «Mi rivolgo al premier Conte, cambi le norme sbagliate inserite nel decreto sulla mobilità comunale del 25, 26 dicembre e primo gennaio. Lo chiedono le Regioni e 25 miei colleghi senatori del Pd. Non è una questione di poco conto, riguarda milioni di famiglie che abitano in, divise soltanto dai confini del proprio comune. Bisogna, a mio avviso, rendere possibile, nel rispetto delle norme, ie affettivi anche solo per poche ore. Servirebbe anche non discriminare tradi città e attività economiche di paese».E qui il pensiero va subito ai. Che potranno stare aperti durante ila Natale e Capodanno, sì ma con quali? Se non sarà consentito spostarsi nemmeno tra comuni limitrofi, sarà dura avere i tavoli pieni. Perché un conto sono i locali dei grandi centri, come Roma e Milano, che potranno godere del flusso di tutta la (vasta) zona urbana. Un altro sono quelle attività in paesi di piccole dimensioni che non possono vivere di soli abitanti del proprio comune.Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , in un'intervista che andrà in onda questa sera su Telelombardia ha per esempio descritto la situazione del suo territorio: «Assolutamente inaccettabile che non ci si possa spostare dal comune, perché non si tiene conto della. Sono cose che vanno nella direzione di unadei nostri cittadini, soprattutto degliche rischiano di dover trascorrere le feste da soli». Anche se, si sa, i "nonni" sono nella fascia della popolazione più a rischio in caso di contagio daE invece «sono arrivate tutte queste limitazioni contenute in unsul quale noi non possiamo intervenire. Dobbiamo accettare quello che in realtà avremmo dovuto concordare».Il problema è che sul divieto diil governo sembra non volerci proprio sentire. «Non si cambia nulla», hanno fatto trapelare alcune fonti al termine della riunione tra esecutivo e Regioni alla quale si è collegato in videoconferenza anche il premier Conte. In attesa delle Faq che potranno comunque concedere qualche deroga.