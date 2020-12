Dati allarmanti: iniziata la fuga dal nord. Tutto prenotato su aerei e treni

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 12:51

A

Aumentano treni e aerei fino al 20 dicembre

Alitalia: +50% delle prenotazioni tra il 14 e il 20 dicembre

Freccerosse: posti esauriti il 19 dicembre

Predisposti posti di blocco e controlli con i droni

Le Prugne della California

, tra gli altri, lo hanno esplicitato subito: ildi rivedere unadi massa delscorso a poche ore dal, ora che, conche potenzialmente diventerànel giro di poche settimane e il nuovoche vieta glidal 21 dicembre al 6 gennaio, si aprirà unadi, soprattutto dalle Regioni del Nord. E, infatti i posti su aerei e treni stanno praticamente andando a ruba.«Il rischio di un nuovo esodo verso ilè un fatto reale, che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute – ha sottolineato- C’è un sostanziale miglioramento in Sicilia e si inizia finalmente a vedere una progressiva regressione della pressione sulle strutture ospedaliere. Non possiamo, quindi, rischiare di far correre di nuovo il virus per comportamenti individuali che appaiono improntati a. Lo dobbiamo alle tante vittime che abbiamo avuto e alla straordinaria passione con cui migliaia di operatori hanno adempiuto con professionalità alla loro missione di vita».Unache nelle ultime ore sta diventando sempre piùha, infatti, visto schizzare le prenotazioni con undel 50% tra il 14 e il 20 dicembre (e del 13% per volare nella settimana 21-27 dicembre), come riporta il Sole 24 Ore.Ma inon sono da meno. Il 19 dicembre, sulla maggior parte delledi Trenitalia i posti sonoo in via di esaurimento sulla tratta Milano-Napoli o Milano-Bari.Intantoha incrementato la propria offerta di treni nel weekend del 20 dicembre, con 4 viaggi giornalieri, pari a mille posti in più (considerato che il riempimento è ancora al 50%), sulla dorsale Napoli-Roma-Milano-Torino.Proprio per monitorare la situazione, a partire dal 21 dicembre, è previsto un giro di vite suidegli. Non così rigidi come nel, ma comunque condiine controlli in, con verifiche a campione e poi più serrate nei giorni di festa e nei weekend. Previsto il monitoraggio, anche con i, didelloper evitare gli assembramenti.«Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo – ha annunciato la ministra dell'Interno,- Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento. Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce Dobbiamo stare davvero attenti perché l'esperienza di quest'estate non è stata un'esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ondata».