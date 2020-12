L'Italia ormai non è più rossa, nuovi positivi a quota 13mila

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 12:19

Dall'inizio della pandemia quattro morti su 10 in Lombardia

nuovi casi

13.720

decessi

528

60.606 vittime

I nuovi positivi del 7 dicembre sono 13mila

guarite

dimesse

Fatti meno tamponi, sale però l'indice di positività



tamponi

111.217

tasso di positività

12,3%:

Per tenere sotto controllo l’epidemia bisogna scendere a cinque-10mila casi quotidiani e tasso sotto il 10%, in modo da poter riattivare il contact tracing.

Ordinanza dell'Abruzzo: zona arancione

Ricciardi: «Dicembre e gennaio terribili»

ome previsto, l'si è progressivamente "sbiadita" nel tempo e ora si appresta a non avere più. Il presidente della Regione, Donato Toma, è pronto a emanare una nuova ordinanza con restrizioni su scuola, trasporti e rientri da fuori regione.Il governatore ha parlato dida martedì 8 dicembre e per i successivi 14 giorni. L'ipotesi è di disporre la didattica a distanza almeno per le scuole medie e superiori. Inoltre, chi rientrerà in Molise da altre regioni, se non è stato sottoposto anelle ultime 72 ore, dovrà andare in quarantena, salvo, una volta in regione, si sottoponga aIntanto i numeri del contagio si aggiornano: ilunedì 7 dicembre sono stati, +0,8% rispetto al giorno prima (ieri erano +18.887), mentre iodierni sono, +0,9% (ieri erano +564), per un totale dida febbraio.L'ha poi pubblicato un report che ha spiegato come ilin Italia dall'inizio della pandemia sia avvenuto in: sono stati 22.252.Le personecomplessivamente sono 933.132: 19.638 quelle di oggi, +2,1% (ieri erano +17.186).sono stati, cioè 53.333 in meno rispetto a ieri quando erano stati 163.550. Mentre ilè delieri era dell’11,5%. Insomma il minor numero di casi in 24 ore è dovuto al solito, visto che la domenica si processano meno test.Tornando alla cartina dell'Italia, l'si è risvegliato in zonadopo l'ordinanza, contestata dal governo, emanata nella serata di domenica 6 dicembre dal presidenteche permette la riapertura dei negozi di abbigliamento, calzature e articoli di gioielleria che avevano dovuto abbassare le saracinesche con l'avvio della zona rossa.Lac'è stata in un clima di confusione per gli eventi accavallatisi nella serata di ieri. Il direttore regionale diLido Legnini ha detto che «con l'ordinanza in vigore chi vuole oggi ha potuto riaprire. Auspicavamo una riapertura in accordo fra Regione e governo ma va bene lo stesso perché si può tornare a una apertura completa del. Abbiamo anche però chiesto alla prefetture che in caso di cambiamenti di ordinanze ci sia una comunicazione tempestiva alle associazioni di categoria e ai».Il governatore Marsilio aveva lui stesso sottoscritto un'per entrare in zona rossa il 18 novembre e ora ha annullato di fatto quel provvedimento con quello nuovo. Ma fonti di governo hanno precisato che «lache monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c'è avallo su questa ulteriore anticipazione». Ma dall'Abruzzo si conferma il cambiamento di colore per oggi.Intanto la strada per arginare l'epidemia da Covid è tutt'altro che in discesa, come ha ricordato: «Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi. Per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale». Il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma ha parlato durante il quinto "Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?" promosso online dall'Osservatorio malattie rare (Omar).