Lombardia zona gialla da domenica, in Italia 12.756 nuovi casi

09 dicembre 2020

Lombardia pronta a diventare zona gialla

In Italia 12.756 nuovi casi

39.266

a domenica 13 dicembre lasarà ufficialmente. È l'annuncio arrivato, tramite social, del presidente. «Questa mattina il ministro della Salutemi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l', sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore», sottolinea.Poi il governatore ha aggiunto: «Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del, sia per inei reparti ordinari e intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio».L'esortazione di Fontana è «continuare su questa strada diquotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus».Intanto ini numeri delsi aggiornano: i nuovi casi di mercoledì 9 dicembre sono, +0,7% rispetto al giorno prima (martedì erano +14.842), mentre isono, +0,8% (ieri erano +634), per un totale dida febbraio.Le personein tutto sonoquelle di oggi, +4,1% (ieri erano +25.497).

I tamponi sono stati 118.475, ossia 30.757 in meno rispetto a ieri quando erano stati 149.232. Mentre il tasso di positività è del 10,8%; ieri era del 9,9%.