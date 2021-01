Galli duro sul piano vaccini: «Inutili le dosi a chi è già guarito»

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 18:21

L

Massimo Galli

Galli: Inutile vaccinare chi ha già fatto il Covid

Pregliasco: Vaccino è sicuro

a questionesi fa sempre più calda. Tra i “” che diffondono le loro verità su effetti, contenuti, rischi e il Governo che non sembra avere ancora le idee chiare si mettono anche i cosiddetti(medici, virologi) che ogni giorno dicono la loro su cosa bisognerebbe fare.Il tutto mentre ildi oggi parla di 17.246 nuovi, +0,7% rispetto al giorno prima (ieri erano +15.774), mentre i decessi odierni sono 522, +0,6% (ieri erano +507), per un totale di 80.848 vittime da febbraio. I tamponi sono stati 160.585, ovvero 14.844 in meno rispetto a ieri quando erano stati 175.429. Mentre il tasso diè del 10,7% (l’approssimazione di 10,73%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 10 sono risultati positivi.L’ultimo in ordine di tempo ad esprimere il suo parere sulla campagna è stato l’infettivologo: «Stanno vaccinando chi è guarito dal, sono fuori di me». Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano parlando su La7 ha detto: « L'idea dei colori è sbagliata , è fallito l'obiettivo di contenere l'. Come si apre, il virus rialza la testa. Francia e Spagna meno colpite di noi? Succedeva la stessa cosa qualche mese fa, erano avanti a noi di 2 settimane. Questi continui “stop and go” non aiutano, poi c'è qualcheche non invita a grande ottimismo. Il vaccino è una exit strategy, oltre alle misure di contenimento».«Sul vaccino sento alcune, come il fatto che si stanno vaccinando persone già guarite. Abbiamo 4 milioni e 400mila dosi per i già immunizzati? Magari l'non dura, ma guardiamola questa cosa. Le reazioni avverse le abbiamo viste in quelli che il virus l'hanno già preso. Cerchiamo di essere capaci di fare le cose. Sennò facciamo disastri»., docente di Igiene e Medicina preventiva all’Università Statale di Milano, in un’intervista rilasciata a il Sussidiario ha invece osservato: «Sono convinto che sia necessario usare lotipo», usare una singola dose invece che due potrebbe facilitare «l’insorgenza di» anche se «per ora bisogna seguire le indicazioni che arrivano dalle società produttrici dei vaccini».Il Comitato inglese sui vaccini si è espresso in modo contrario sull’unica dose ipotizzata dal direttore del Mario Negri, perché si tratta di una soluzione emergenziale che è sperabile non si debba mai adottare, perché non mancano i dubbi sulla sua efficacia. Mentre sostiene che non sia affatto certo che utilizzando una sola dose su più soggetti, si potrebbero arginare gli effetti della terzache, per altro, non è detto che sia pesantissima.Alla domanda se dobbiamo fidarci di questi vaccini, Pregliasco risponde: «Assolutamente sì. Quello che diconoclinici e autorità regolatorie è il punto fondamentale che garantisce trasparenza e. È importante anche per impostare una campagna persuasiva di comunicazione allaanche verso coloro che si mostrano scettici sui vaccini di Pfizer e Moderna».