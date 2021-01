La variante brasiliana fa paura. L'Italia blocca i voli, il vaccino ci sarà

Pubblicato il 16 gennaio 2021 | 17:09

Speranza sospende i voli dal Brasile

16.310 i nuovi casi

Pfizer, piano per limitare ritardi vaccino a una settimana

In Norvegia 23 morti “legate alla vaccinazione”

gni variante del, l’ultima è quella, inqueta sempre di più e la corsa alladiventa sempre più importante. Così mentre il ministro della Saluteha firmato un’ordinanza che blocca i voli in arrivo dale vieta l’ingresso di chi negli ultimi 14 giorni sia transitato da quel Paese, dall’altrahanno annunciato "un piano" che dovrebbe ridurre a una settimana inelle consegne del vaccino anti-Covid, che l'Europa temeva si prolungassero per 3-4 settimane.«Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza dal, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione – ha dichiarato Speranza - È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo, scegliamo la strada della massima prudenza».Anche perché i nuovi casi continuano a salire. In Italia i nuovisono 16.310, +0,7% rispetto a ieri con, però, un numero inferiore di: oggi 260.704 (di cui 97.474 rapidi), ovvero 12.802 complessivi in meno rispetto a ieri quando erano stati 273.506. Mentre ildiè del 6,3% (l’approssimazione di 6,256%):odierni sono 475, +0,6% (ieri erano +477), per un totale di 81.800 vittime da febbraio 2020. 16.186 sono le persone uscite oggi dall’incubo Covid.Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, dunque, ma solo pochi di più. Anche se le nuove infezioni sono sopra la soglia delle 15mila per il quarto giorno consecutivo.La situazione non permette di riprendere il, come ha evidenziato il monitoraggio settimanale dell’Iss. E anche se è stata evitata un’impennata della curva post-natalizia, le prossime duesarannoper capire come si evolverà lo scenario con l’introduzione del nuovo Dpcm . Intanto i cittadini vaccinati sono oltre 1 milione. E gli occhi, infatti, sono puntanti sul calendario vaccinale.Il piano di«permetterà di aumentare la capacità di produzione in Europa e di fornire molte più dosi nel secondo trimestre», si legge in un comunicato congiunto. «Torneremo aliniziale di distribuzione all'Ue a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento delle consegne dalla settimana del 15 febbraio - prosegue la nota - Per farlo, alcune modifiche al processo di produzione sono ormai necessarie».Intano l'agenzia del farmaco dellaha registrato 23, tra persone anziane e fragili, "associate alla vaccinazione anti-Covid" di Pfizer-BioNtech. Lo si legge in una nota dell'agenzia, ripresa dal Guardian, secondo cui "ai vaccini con mRna, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito a un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani". La nota sottolinea inoltre che i trial sul vaccino non includevano "pazienti con malattie acute o instabili" e pochi over 85.Pfizer e BioNTech stanno lavorando con l'agenzia del farmaco norvegese persui decessi. Lo ha reso noto l'azienda farmaceutica americana, riporta Bloomberg. L'ente di controllo norvegese, ha riferito Pfizer, ha rilevato che "il numero degli incidenti finora non è allarmante ed è in linea con le previsioni".