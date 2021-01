Lo studio statunitense: L'utilizzo di mascherine abbassa l'Rt

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 18:27

Le mascherine tengono l'Rt sotto l'1

Lo studio statunitense: Le mascherine abbassano l'Rt

300mila persone per effettuare il sondaggio

Obiettivo: una barriera che blocchi il virus

no dei simboli indiscussi della pandemia daè senza dubbio la. Da strumento indossato solo dai medici in sala operatoria è diventato quello più consigliato dagli esperti per limitare al massimo il diffondersi del. Il fronte dei “no mask” però è stato sin da subito forte nel contrastare la teoria, più per una motivazione culturale e sociologica che sanitaria.A supporto dell’ efficacia della mascherina è stato pubblicato un nuovo studio condotto su dati statunitensi e pubblicato su: l'uso di mascherine, è la conclusione a cui approdano gli autori, è collegato a una ridotta trasmissione di-19. Nel lavoro viene rilevato che un aumento del 10% nell'utilizzo delle protezioni facciali è associato a un aumento più di 3 volte delle probabilità di mantenere l'indice di contagio(numero di casi secondari derivanti da un singolo caso per un dato punto temporale) inferiore a 1. Il che equivale a un maggior controllo di Sars-CoV-2.L’indice Rt è quello contro il quale esperti ecombattono costantemente e che dà la fotografia più precisa possibile sulla situazione del contagio. A proposito di questo, ildi oggi parla di 10.497nelle ultime 24 ore con 603registrati. Itotali (molecolari e antigenici) sono stati 254.070, ovvero 95.396 in più rispetto a ieri quando erano stati 158.674. Mentre il tasso di positività è del 4,1% (l’approssimazione di 4,131%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti poco più di 4 sono risultati positivi; ieri era del 5,6%.Lo studio si basa su comportamenti auto-segnalati . I dati sono stati ricavati da un sondaggio online condotto tra il 3 giugno e il 27 luglio 2020. Le comunità in cui è stata segnalata un'adozione massiccia delle mascherine e delfisico hanno la più alta probabilità prevista di controllo della trasmissione. I soli obblighi non erano sufficienti per aumentare idi utilizzo delle mascherine e, suggeriscono gli autori, potrebbero essere necessari altriper migliorare l'accettazione del dispositivo di protezione da parte della comunità. Per arrivare alle conclusioni del lavoro, gli scienziati hanno collegato i dati del sondaggio che ha coinvolto oltre 300mila persone (da tutti i 50 stati Usa e dal Distretto di Columbia) alle stime localizzate di circolazione delbasate sul numero riproduttivo R., ricordano gli autori è considerato un segno chiave del fatto che la corsa del virus sta rallentando. I tassi di utilizzo della mascherina sono costantemente aumentati durante il periodo dell'indagine, ma gli autori non hanno riscontrato un ulteriore aumento a seguito dell'introduzione dell'obbligo in 12 Stati. Sebbene non si possa dimostrare un legame diretto, i risultati - fanno notare gli autori - forniscono un ulteriore supporto a favore dell'abitudine di indossare le mascherine in comunità come scudo«L'obiettivo - spiega l'autore senior, del Boston Children's Hospital - è fornire una barriera fisica che prevenga la dispersione di goccioline cariche di virus. Tuttavia, le evidenze precedenti sull'efficacia dell'uso della mascherina contro Covid sono contrastanti e la creazione di studi randomizzati controllati per indagare su questo aspetto è difficile. I nostri risultati, basati su dati osservazionali, suggeriscono un vantaggio per la. Raccomandiamo ai responsabili politici di prendere in considerazione strategie aggiuntive, oltre agli obblighi, per aumentarne l'uso al fine di interrompere l'di Covid-19 in corso».Un altro risultato «importante - aggiunge il coautore, Boston Children's Hospital e Boston University - è che indossare la mascherina non è un sostituto della distanza fisica fra le persone e livelli elevati in entrambe le misure hanno la migliore probabilità di controllare la malattia». Al sondaggio web sono state registrate 378.207 risposte. La maggior parte degli intervistati ha riferito di essere "molto propensa" a indossare una mascherina al(84,6%), mentre meno della metà lo ha fatto per visitare familiari o amici (40,2%). Pochissimi hanno riferito di "non indossare affatto una mascherina" (4,7%). L'uso auto-riferito era più alto tra le persone dipari o superiore a 65 anni (48%) e gruppi di razza diversi dai bianchi (neri, 62%; ispanici, 57%; altri, 49%). Differenze sono emerse anche in base alla posizione, con la percentuale più alta lungo le coste e al confine meridionale degli Stati Uniti, nonché nelle grandi aree urbane.«Il mondo sta affrontando undi coronavirus ancora più trasmissibile, gli ospedali stanno lottando con nuovi casi e i programmi di vaccinazione sono ancora in fase di lancio. Sono necessari interventi ora per ridurre il carico sui nostri sistemi sanitari - fa notare la coautrice dello, Christina M. Astley, Boston Children's Hospital e Harvard Medical School - Questa ricerca fornisce ulteriori prove che qualunque strategia non può prescindere da mascherine e distanze». Prove che anche secondo Hannah Clapham della National University di Singapore, non coinvolta nello, «sono chiare» e si riassumono in un unico e semplice messaggio: «Le mascherine funzionano».