Vaccini, dopo i ritardi di Pfizer l'Italia rivede il piano nazionale

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 11:49

ivedere la distribuzione dei, rimodulando le consegne in modo che nessunaresti senza dosi e possa procedere con i richiami. Dopo poco meno di 20 giorni dall'inizio della, il governo è già costretto a rimettere mano al piano presentato a inizio dicembre in Parlamento dal ministro della Saluteper rispondere ai ritardi nelle consegne decisi unilateralmente da Pfizer.La decisione di rivedere il piano è diventata necessaria visto che la casaamericana non ha dato alcuna garanzia concreta che dalla settimana prossima si torni alla, limitandosi a promettere in un comunicato stampa, ripreso dall’Ansa, che si riprenderà con il «calendario iniziale di distribuzione all'Ue a partire dalla settimana del».Nel frattempo, al taglio di 165milaannunciato venerdì 15 gennaio (-29% delle consegne al nostro Paese per questa settimana),ha fatto sapere solo alle 17 di lunedì 18, quando le fiale di vaccino avrebbero già dovuto essere in, che avrebbe ritardato ulteriormente la distribuzione, portando a destinazione la maggior parte delle dosi, poco più di 241mila, solo mercoledì 20.Un nuovo intoppo che rischia non solo di far slittare la campagna vaccinale di diverse settimane ma anche di creare più di qualche problema nella somministrazione della seconda dosa per i richiami, prevista 21 giorni dopo la prima. In questa situazione, Boccia ha sottolineato che Governo, Regioni e Commissario per l'Emergenza hanno deciso di procedere con un'congiunta nei confronti della casa farmaceutica americana.Un inghippo che costringe, probabilmente, a rivedere anche i piani per l'uscita dalla "zona rossa" in cui si trova gran parte dell'Italia così come il resto del mondo. Oggi ildel nostro Paese parla di 13.571 nuoviregistrati nelle ultime 24 ore con 524. Lievemente in crescita ildi positività, oggi al 4,8% mentre ieri era al 4,1% con tamponi totali (molecolari e antigenici) che sono stati 279.762, ovvero 25.692 in più rispetto a ieri quando erano stati 254.070