L'ennesima follia di Ciampolillo: Congeliamo gli alberi di ulivo per salvarli dalla Xylella

Sognando il ministero dell'Agricoltura con "soluzioni" alternative per la Xylella

Contro il covid: non mask e no vax, basta essere vegano

Idee sbagliate sul modello svedese

No secco al vaccino

ino a qualche giorno fa nessuno lo conosceva. E magari sarebbe stato meglio così. Ora il suo nome è sulla bocca di tutti. Stiamo parlando di, l’uomo che nessuno si sarebbe aspettato potesse cambiare le sorti del, e che ora, forse anche per la troppa popolarità mediatica che gli ha data alla testa, le stasu, sui quali nessuno, a maggior ragione un senatore, dovrebbeMa il problema è che lui ci crede davvero e anzi, rincara le dosi dicendo di sentirsi pronto ail: «Mi piacerebbe» ha detto in radio a La Zanzara, il programma condotto dain onda su Radio 24, suggerendo anche tredialquantoper glimalati diche guarirebberoo ibernandoli -70 gradi.Più che un metodo una: non solo perché non si capisce come sia possibile prendere tutti glie metterli ine poi, ma soprattutto perché un ulivo comincia a essere sofferente quando la temperatura invernale scende sotto i -3-4°C. Figuriamoci a -70.Ma se “mancasse” l’incarico, e lo diciamo con apertanon si scoraggia e non direbbe di no nemmeno all'ipotesi di diventarealla. Ma anche qui ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per leche ha sulla situazioneConvinto, che probabilmente indossa per non ricevere troppe critiche,ha espresso chiaramente anche la sua opinione sul vaccino: «La mascherina la uso, ma non è quella la soluzione. Io sono per ildove i morti sono pochi e non hanno fatto un giorno di. Questa è la mia idea».Peccato che anche qui, non si sa dove Ciampolillo abbia preso i dati visto che anche ildiha accusato il proprio governo di avernellaanti-coronavirus e ora l’occupazione dei posti in terapia intensiva della regione di Stoccolma ha raggiunto il 99%, con altre regioni sature al 90%. Per non parlare dei morti.Ma nonostante tutto Ciampolillo ilnon lo farà.dice, meglio essere: «A oggi ci sono delle evidenze di danni collaterali da vaccino già pubblicate, paralisi facciali, ci sono anche delle morti. Non è la soluzione per uscire dal Covid. Bisogna puntare molto sulle. Io sono vegano e ho difese immunitarie altissime».Senza nulla togliere a una scelta alimentare, se fatta con consapevolezza e criterio, viene da chiedersi come si possano “” ledi un. Un discorso che peraltro non è nuovo nel nostro Paese, già tentato qualche mese fa da Daniela Martani che, però, di lavoro non fa la senatrice.Ed è proprio anche questo il punto: oradelledi un senatore potrebbero raggiungere le orecchie di chi debole o facilmente influenzabile potrebbe credere che per non ammalarsi (e morire) di covid basti non mangiare lae magariqualche. Già perché nel delirio Ciampolillo anche lail