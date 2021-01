Sileri: Mascherine via in primavera? Solo con alto numero di vaccinati

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 12:47

Mascherine via in primavera?





Mascherine, via in primaver all'aperto con tanti vaccinati

Le usa e getta efficaci dopo 5 lavaggi

ascherine via a primavera? Possibile, ma solo se si riuscirà a vaccinare un alto numero di cittadini. Lo ha detto il viceministro della Saluteintervenendo a "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano CampusL'importanza della protezione è ormai arcinota, ma è innegabile che arrechie renda difficoltosa la respirazione. Eppure, sentendo Sileri, pare una questione più educativa ormai.«Mio figlio ha 16 mesi - ha detto - quando vede che lami si muove lui me la rimette a posto. Vorrei buttarla nel secchio anche io che faccio ile con la mascherina ci sono cresciuto. Ma per poterla buttare dovremo essere sicuri di avermoltissime persone. Quando l'avremo fatto e quando i numeri saranno migliori, magari in primavera, credo che la mascherina all'aperto, quando siamo da soli, potremo evitare di metterla».Per quanto riguarda le varianti del, spiega ancora Sileri, «sono diverse, in alcuni casi non determinano nessun problema in relazione al vaccino, come accaduto per la variante inglese. In altri casi potrebbero essere molto più brave a difendersi dal, che può essere riprogrammato. Possono servire dei mesi, o meno, ma questo non possiamo saperlo finché non si incontra la variante. Nella stragrande maggioranza dei casi queste varianti nonil vaccino».Sileri non ha potuto sottrarsi ad una domanda sul ritardo della consegna delle dosi Pfizer . «Non vorrei - ha chiarito - entrare in questa polemica che non è utile né ai cittadini, né alla politica, né all'industria. Alla Pfizer in questo momento è stato chiesto di produrre più dosi, questo significa dover interrompere il ciclo produttivo da qualche parte, ampliarlo e ricominciare a fornire. Se per alcune settimane hai una riduzione del numero difornite, che poi però recuperi, a fronte di una maggiore produzione in toto che garantirà più dosi nei prossimi mesi, non ci vedo nulla di male. Aspettiamo due settimane, dopodiché ogni azione è necessaria, anche legale, ma aspetterei le due settimane che la Pfizer ha chiesto per ampliare la».Intanto sulla questione delle mascherine è intervenuta anche la rivistala quale ha evidenziato che le prestazioni delle mascherinerestano invariate anche dopo 5 lavaggi. Altroconsumo ha realizzato unsu 80 modelli usa e getta distribuiti nelledi varie marche (5, Luxottica group, Fater Spa, Fab - Grazioli, Giuntini Spa (Salvaguarda), FCA ITALY SPA), dimostrando che esiste la possibilità di riutilizzare questidi protezione anche dopo il passaggio in lavatrice.Secondo il ministero dell’, dell’università e della ricerca, è possibile indossare nellesia mascherine usa e getta che in tessuto, anche autoprodotte. Tuttavia, molte scuole permettono soltanto l’utilizzo delledal momento che in Italia non esiste uno standard che certifichi la validità di quelle in. Secondo l’analisi Altroconsumo, considerando il numero degli studenti italiani (6.763.544) e le ore di lezione, il numero di mascherine utilizzate supera i 33 milioni in una settimana.Questa ingente quantità corrisponde a 135 tonnellate die 118 tonnellate di CO2.A supporto della tesi, l’associazione ha analizzato in primis lae ladelle mascherine distribuite nelle scuole e tutti i prodotti hanno ottenuto valutazioni eccellenti. In secondo luogo, è stato verificato un eventuale cambiamento didei prodotti dopo 5 lavaggi a 60°C. Alla fine non solo tutte le mascherine hanno mantenuto invariate le proprietà filtranti ma alcune hanno sono migliorate in termini di traspirabilità. Le precauzioni durante il lavaggio prevedono un normale bucato a 60°C evitando l’aggiunta di additivi.Studi simili eseguiti inhanno dimostrato che le mascherine chirurgiche possono essere lavate in lavatrice a 60°, asciugate in asciugatrice e riutilizzate fino a, senza perdere la propria efficacia. Secondo Altroconsumo «i risultati delle analisi potrebbero condurre a ripensare il modo in cui studenti e cittadini utilizzano le mascherine usa e getta e ridurre efficacemente lo spreco di questi prodotti, che dovremo essere impiegaste ancora per molto tempo. Riteniamo sia fondamentale diffondere un messaggio educativo sull’utilizzo di questi dispositivi di protezione attraverso una modifica delle indicazioni d’uso. Ma non solo: è importante anche introdurre uno standard che permetta alle persone di identificare in maniera corretta e sicura le mascherine di comunità in stoffa e lavabili, efficaci ed, al fine di contribuire all’effettiva diminuzione degli sprechi e dell’impatto che la pandemia sta avendo sull’ambiente».