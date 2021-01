Le varianti covid preoccupano Moderna: Studiamo nuovo vaccino

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 18:09

Si studia una nuova versione del vaccino

Vaccini efficaci anche sulle varianti, ma attenzione

Il bollettino di oggi in Italia



In Italia il caso della distribuzione delle dosi

oderna sta procedendo nello studio di un nuovo candidatocontro il Covid (rispetto a quello già approvato), di tipo(definito mRNA-1273.351), contro la variante sudafricana. Il vaccino Moderna nella versione attuale è efficace, spiega l’azienda in una nota, per garantire ladalla variante Sudafricana, ma in misura minore rispetto alla risposta del sistema immunitario ottenuta contro la variante. Contro la variantesi riscontrata «una riduzione di sei volte dei titoli anticorpali neutralizzanti. Ma i livelli rimangono al di sopra dei valori che ci si aspetta siano protettivi».Sulla questione vaccini contro il Covid-19 è intervenuto anche, direttore dell’US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nel corso della Davos Agenda 2021. «Al momento - ha detto - sono efficaci contro le mutazioni sia della variante sudafricana che contro al variante inglese» del. Ma «dobbiamo fare attenzione perché la situazione sta evolvendo. La variante sudafricana è più problematica». Così. «È una situazione in evoluzione - ha aggiunto - e stiamo già studiando unaaggiornata dei vaccini che potrebbe fronteggiare sia la variante sudafricana che quella inglese». L’ipotesi di ritardare l’della seconda dose dei vaccini, considerata da alcuni per allargare la platea dei vaccinati, «desta preoccupazione» - ha chiarito. «Non c’è piena efficacia finché non si è iniettata la seconda dose, e se si permette un’efficacia meno che ottimale, si rischia di selezionare nuove mutazioni».A proposito di varianti «è in corso di valutazione presso l’Ospedale diil primo caso di variantead oggi osservato in Italia», spiega in una notaSi tratta di un uomo, rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all’aeroporto di Malpensa via Madrid, è risultato positivo al tampone. «Il soggetto è in buone condizioni di salute, ma precauzionalmente è stato ricoverato per accertamenti».Intanto il bollettino di oggi parla di 8.562, +0,3% rispetto al giorno prima (ieri erano +11.629). Iodierni sono 420, +0,5% (ieri erano +299), per un totale di 85.881da febbraio 2020. Le persone guarite osono 1.897.861 complessivamente: 15.787 quelle uscite oggi dall’incubo, +0,8% (ieri erano +10.885). E gli attuali positivi risultano essere in totale 491.630 (sotto la soglia di 500mila dal 23 gennaio), pari a -7.648 rispetto a ieri, -1,5% (ieri erano +444).totali (molecolari e antigenici) sono stati 143.116, ovvero 73.095 in meno rispetto a ieri quando erano stati 216.211. Mentre il tasso di positività è(l’approssimazione di 5,98%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 6 sono risultati positivi; ieri era 5,4%. Dal 15 gennaio questa percentuale casi/tamponi è calcolata contando anche i, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti al 15 gennaio e non è possibile fare confronti con lo storico. Qui la mappa del contagio in Italia.Ma il dibattito non è solo. Gli animi si sono scaldati sia sui ritardi delle dosi che sulla gestione delle stesse. Il commissario, su Radio 2, a proposito di chi ha vaccinato chi ancora non ne aveva diritto (si parla di 400mila italiani) ha detto : «Se qualche Regione ha permesso la vaccinazione di personale che non ha a che fare con gli ospedali, dove non ci sono solo medici e infermieri, ma anche altre categorie che devono rendere l’Covid free, e non ha a che fare con le Rsa, noi non saremo inflessibili, saremo più che inflessibili. Sarebbe molto grave da perseguire, anzitutto dal punto di vista etico».Il viceministro della Saluteha annunciato verifiche: «Voglio sperare che questi 400mila siano personale che lavora nelle strutture ospedaliere e nelle Rsa, quindi personale a rischio. Sono flussi di dati delle Regioni, che devono essere verificati» ha detto Sileri intervistato a 24Mattino su Radio 24. «Voglio sperare che non siano i cosiddetti “” che purtroppo abbiamo visto ampiamente in servizi televisivi e sui giornali. Questo sarebbe estremamente grave. E laddove sia accaduto, intervengano le autorità giudiziarie».Intanto vece il governatore del Venetoha parlato di un ipotetico passaporto: «Aiche lo chiedono - ha detto - daremo un certificato, una specie di “”. La Regione è in grado di farlo».