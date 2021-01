Pfizer e Moderna sono efficaci anche contro le nuove varianti

Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 18:37

A

Risultati soddisfacenti da Pfizer e Moderna

Si tratta per aumentare le dosi

Johnson & Johnson rinvia a settimana prossima

Lilly, risultati soddisfacenti

Il bollettino in Italia

rrivano buone notizie sull'efficacia dei. Ad annunciarlo è la direttrice dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali,: «Dai primi dati che abbiamo - ha detto - i vaccini Pfizer e Moderna sembrano altamente efficaci contro le nuove varianti di Covid entrambi i vaccini conmessaggero».«Abbiamo chiesto ulteriori dati ai produttori di vaccini - ha proseguito - e ce li faranno avere appena li avranno. Con le aziendedei vaccini e le autorità nazionali stiamo vedendo come aumentare ladi produzione dei vaccini. Speriamo di risolvere presto il problema dei rallentamenti a livello di».Lainvece renderà noti i dati tanto attesi sul suo vaccino contro il Covid-19 all’inizio della prossima settimana, e dall’azienda fanno sapere che saranno in grado di soddisfare l’obiettivo di consegna delle dosi ai paesi con cui sono stati firmati idi fornitura.Ma non si lavora soltanto sul vaccino perchè anche sulle cure la ricerca sta facendo passi da gigante. Il trattamento a base di anticorpi monoclonali bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) diriduce il rischio di ospedalizzazione e morte per Covid-19 del 70% inad alto rischio. A mostrare il risultato clinico positivo è un nuovo studio su oltre mille persone, che replica su un numero più ampio di pazienti i dati positivi emersi dallodi Fase 2. Lo annuncia in una nota l’azienda americana, rendendo noti i risultati della sperimentazione di Fase 3 dei suoineutralizzanti, gli stessi usati dall’ex presidente Usa, Donald Trump.Intanto oggi il bollettino italiano parla di 10.593 nuovi casi. I decessi registrati in 24 ore invece sono stati 541. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 257.034, ovvero 113.918 in più rispetto a ieri quando erano stati 143.116. Mentre il tasso di positività è 4,1%% (l’approssimazione di 4,121%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 4 sono risultati positivi; ieri era 6%.