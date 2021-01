Usa pronti ad acquistare più vaccini. L'Europa fa i conti con i ritardi

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 12:09

Gli Usa hanno ordinato 200 milioni di vaccini in più

La svolta: Sanofi pronta ad aiutare

AstraZeneca nel mirino

entre l'è attraversata dalla polemica sui ritardi nella produzione e consegna dei vaccini, dall'altra parte dell'Atlantico il neo-presidente americanorilancia. Fra le prime iniziative della sua presidenza, infatti, ci sarebbe l'intenzione di ordinare 200 milioni di dosi aggiuntive rispetto agli attuali 400 milioni. Una richiesta indirizzata alle case di produzioneche, in questo modo, arriverebbero a consegnare agli Stati Uniti un totale di 600 milioni di dosi.Una notizia che appare quanto mai singolare agli occhi del Vecchio Continente e dell'Italia alle prese con un taglio unilaterale delle consegne a causa del cono di bottiglia dovuto agli stabilimenti produttivi. Problema che, a cascata, rallenta lae impone - al momento - un tetto massimo alle dosi consegnabili. Entro marzo, salvo sorprese dell'ultim'ora, l'Italia avrà a disposizoone solo 14 milioni di dosi: 8,7 milioni di Pfizer, 1,3 milioni di Moderna e 3,4 milioni di(a cui l'Agenzia europea per i mediciali darà l'ok il 29 gennaio).Numeri che, domenica 24 gennaio durante una puntata di Domenica In, hanno portato il viceministro della Salute,, ad affermare che i problemi nella consegna dei vaccini Pfizer dovrebbero provocare un ritardo di quattro settimane nell'inizio della campagna vaccinale per chi ha più di 80 anni e di sei/otto settimane per il resto della popolazione. In ogni caso, Sileri ha confermato che le dosi a disposizione permetteranno di completare nei termini previsti la vaccinazione con prima e secondadel personale sanitario e degli ospiti delle Rsa. Ma non c'è dubbio che l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge, ossia la vaccinazione di almeno il 70% degli italiani, dopo l’estate non sia praticabile. Anzi, il rischio è di arrivare a fine anno o addirittura a inizio 2022.Una svolta nella corsa della campagna vaccinale potrebbe arrvare da. Il colosso farmaceutico francese ha raggiunto un accordo con l’azienda tedesca BioNTech che assieme all’americana Pfizer ha sviluppato il primo vaccino anti-Covid commercializzato nella Ue. Obiettivo: mettere a disposizione il propriodi Francoforte per aumentare il volume di fiale prodotte e velocizzare le consegne. Secondo i primi dettagli, saranno 125 milioni le dosi risultanti da questo accordo. Tutte destinate al fabbisogno Ue a partire dall'estate.Il modello "Sanofi-BioNTech" potrebbe essere presto utilizzato anche per superare l'enpasse in cui si trova AstraZeneca. L'azienda, ancor prima di vedere approvato il suo vaccino, ha comunicato un taglio del 60% delle dosi promesse (che non arriveranno prima del 15 febbraio). Un problema a cui l'Unione Europea e gli stati membri hanno risposto in modo duro chiedendo che l'azienda e l'università di, che ha collaborato al progetto, pubblichino i termini deldi fornitura per fare chiarezza. Al centro della richiesta, la volontà di estendere oltre il singolo sito produttivo in Belgio la fabbricazione dei vaccini. Con la Gran Bretagna già pronta a ospitare ulteriori impianti di produzione.