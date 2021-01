La giunta si dissocia da Gallera sui ritardi dei vaccini in Lombardia

Pubblicato il 04 gennaio 2021 | 10:39

Giulio Gallera - foto: Il Giorno

Lombardia terzultima, davanti solo a Calabria e Molise - foto: Il Sole 24 Ore

ufera sulle parole dell'assessorein merito allein. Al suo non voler far «rientrare in servizio per un vaccino nei[...] medici e infermieri che hanno 50 giorni di» scatta ladei vertici leghisti, che ribattono in coro: «Le dichiarazioni dell'assessore Gallera non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del Governo della Lombardia». Dietro queste parole l'intera giunta regionale guidata dal presidente, ma anche - senza dubbio - il leader di partitoQuesta forte presa di distanza arriva a seguito del comunicato diffuso dalla Regione nella giornata di sabato, nel quale la "partenza" (con la campagna di vaccinazione, ndr) dal 4 gennaio viene definita «scelta ponderata e attenta, motivata anche dal fatto che nei giorni delle festività parte del personale ha goduto di un sacrosanto, visto che dal mese di febbraio (2020, la Lombardia) è sotto pressione per lacon cui ilha colpito il nostro territorio».Insomma, quando sembrava esser terminato, il susseguirsi delledell'assessore lombardo torna a lasciare "agghiacciati" gli italiani. A volerne ricordare alcune, la (oltre che) discutibile risposta alla prima ondata di contagi e la quasi comica spiegazione dell'Non è un mistero, a questo punto, che sia dentro che fuorialmeno dall'estate scorsa Giulio Gallera sia diventato indigesto non solo ai lombardi, ma anche agli esponenti del partito guidato da Salvini. Fontana, tuttavia, ha cercato di placare gli animi, volendo evitare unain piena emergenza sanitario-economica (quando perfino Fontana ha da insegnare qualcosa a chi siede tra le poltrone del...).Almeno fino alle parole di pochi giorni fa, che alzano decisamente la tensione interna alla giunta lombarda . E questo lo si evince già dalla stessadel Governo lombardo, il cui pensiero - è scritto nel comunicato stesso inoltrato dalla Regione - non è rappresentato nelle parole di Gallera. E l'assessore che ribatte: «Ognisul tema Covid ècon il presidente della Regione e così è stato anche in occasione del comunicato di sabato».E intanto le opposizioni si scatenano, i commenti pubblici contro la gestione del capo dellafioccano e le altre regioni svettano lasciando la Lombardia agli ultimi posti della "" (per dirla alla Gallera) dei vaccini in Italia.