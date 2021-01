Ciciliano (Cts) prudente sul futuro: I contagi calano se calano i contatti. Presto per parlare di zona bianca

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 12:41

L

Distanziamento sociale miglior arma

Curva si abbassa se calano gli incontri tra persone

Effetti del Natale tra 2-3 settimane

«L'Rt è compito del Governo, non del Cts»

Fabio Ciciliano (foto: Corriere.it)

Zona bianca prematura

Le scuole sono sicure

Vaccini come maratona, non sprint

e nuove decisioni delsulle restrizioni anti-Covid da rispettare dopo l’hanno riacceso i soliti dubbi e polemiche. Gli italiani continuano a non capire il perché di decisioni così affrettate, schizofreniche, improvvisate, ma la realtà è che per gli esperti non c’è altra via che limitare al massimo i contatti tra persone per appianare laA confermarlo in un’intervista al Corriere della Sera è, dirigente medico della polizia, segretario del Comitato tecnico scientifico, l’uomo che prepara i dossier e redige i verbali. «È inutile illudersi, l’unico modo per piegare la curva epidemiologica è limitare i contatti tra le persone . La strada è ancora lunga ma non è necessario il. Abbiamo comunque una riduzione deie perciò è fondamentale continuare tutti a rispettare le regole».Eppure i numeri sono ancora preoccupanti nonostante le severe restrizioniil che delude e non incentiva ad attenersi alla legge. Come mai? «So bene che c’è purtroppo un’inversione di tendenza dei ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive che sono tornati ad aumentare. Gli effetti delladi Natale potranno comunque essere visibili tra 2-3 settimane».Quindi la risposta dell’esperto al dubbio di molti, ovvero: invece che continuare a frammentare il calendario dipingendolo di quattro colori diversi, non sarebbe più opportuno ed efficace un? «Le misure previste dai decreti che classificano le regioni a seconda dei diversi livelli di(le cosiddette aree gialle, arancioni o rosse) hanno funzionato e funzionano tuttora - spiega Ciciliano - l’effetto della loro applicazione è riscontrabile dai numeri dei decessi che si stanno riducendo progressivamente. È proprio grazie a queste misure che stiamo registrando questa importante riduzione delle vittime».Tra le decisioni del Governo c’è anche quella di rivedere i parametri relativi alper decidere il colore da assegnare alle rispettive regioni. Ma sarà abbastanza? La risposta include un rimbalzo di responsabilità che non fa ben sperare: «Il Cts non ha abbassato le soglie. Questi sono aspetti che competono alla componente politica e sarà il governo a decidere. Il Cts ha rilevato che i numeri stanno tornando a salire e che tre regioni presentano già un Rt superiore a 1 ed altre tre lo sfiorano».Se il lockdown totale non è necessario, ma si può procedere per step e sfumature è altrettanto vero che istituire unache davvero significherebbe “liberi tutti” sarebbe rischioso: «È prematuro parlare di soglie. Condivido però l’idea di prospettiva che deve avere il Paese verso il ritorno a una certa normalità. Con questi numeri, però, mi sembra francamente troppo precoce pensare a caratterizzare le zone bianche adesso».Quindi, il nodoche ha spaccato il Governo e che da settembre resta il più intricato tra chi sostiene che siano il principale diffusore di Covid e chi spinge per riportare gli studenti in aula. Tra bisticci politici e pareri “profani”, cosa pensa il Cts? «Il Cts si è sempre espresso in maniera molto netta sul ritorno a scuola in presenza. Abbiamo acquisito dalun documento che dimostra in maniera inequivoca come all’interno delle classi non ci sia un aumentato rischio di contagio. Le scuole, quindi, sono sicure».Lecito chiedersi perché non ripartire allora. Facile riportare in auge il discorsoovvero tutti quegli spostamenti e incontri che l’andare in classe comporta, su tutti i«Le problematiche sorgono prima e dopo: dai trasporti da e per le scuole, alle attività post scolastiche, alla libera socialità degli studenti dopo le. Sono stati organizzati tavoli presso le prefetture per la soluzione delle questioni locali, le grandi città presentano problematiche diverse rispetto alle realtà più piccole. È giusto che gli ambiti locali possano decidere in maniera più puntuale sulla riapertura o l’ulteriore attesa per la risoluzione delle. La vera preoccupazione, come continuo a sottolineare da tempo, non è riaprire le scuole, ma continuare a tenerle aperte». In ultimo il capitolo vaccini . Perché tanti ritardi e inghippi? «Alcunesono state rapide fin dall’inizio, mentre altre non sono ancora partite. La campagna vaccinale durerà alcuni mesi solo se si riuscirà a mantenere un ritmo sostenuto nelle somministrazioni dei. È una maratona, non uno sprint. Bisogna fare i conti con le diverse realtà regionali che ancora oggi mostrano velocità differenziate nella gestione emergenziale del contrasto al Covid-19, di cui il programma vaccinale è un aspetto non secondario. Forse la pianificazione nazionale doveva tenere conto di questa disomogeneità».