Lombardia: Gallera via, palla al tecnico Zuccotti? Rimedierà (anche) ai danni di Arcuri

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 12:02

D

Domenico Arcuri e Giulio Gallera: mettiamoci una "x" sopra

Il rimpasto della giunta Lombarda

Il caso Arcuri e le siringhe inadatte al vaccino

opo l'dell'assessore lombardoe la(dentro e fuori il Pirellone), la"ha potuto cominciare" la sua campagna di vaccinazione a tutti gli effetti, avviata con determinazione ieri, 4 gennaio - lo scopo è risalire la classifica "inoculati" delle regioni italiane, classifica nella quale occupava il terzultimo posto davanti a Calabria e Molise, ricordiamolo).Lo fa volenterosa di tornare "": forte delle parole del segretario di partito- «nei prossimi giorni si corre» -, si avvia verso unprevisto per la metà di gennaio, con il probabile ingresso adi, preside della Facoltà di Medicina della Statale (che potrebbe subentrare al posto di Gallera). Certo, tutta questa ritrovata buona volontà si trova "compromessa" dall'ennesimadi un'altra figura di punta di questa crisi,. Secondo quanto riporta Libero, il super commissario all'emergenza avrebbe rifilato alle regioni (disagi in Lombardia, ma anche in Liguria) delleinadeguate per prelevare gli 0,3 ml di siero necessari ad inoculare ogni dose di vaccino. Un altro modello discutibile di gestione che, con questo ennesimo errore,«Agghiacciante la classifica di chi ha vaccinato più persone»; «Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa». Queste due tra le pessime uscite di Gallera che hanno portato la- presidentecompreso, non più pronto a diferende il collega - a sfiduciare l'avvocato Giulio Gallera L'non ha lasciato spazio a scuse. A intervenire è stato lo stesso segretario del partito Matteo Salvini, che ha commentato (a seguito del comunicato della Regione per mezzo del quale la giunta prende le distanze dalle parole dell'assessore): «Quando le cose saranno fatte lo saprete». Unache pare diventerà realtà a breve. Il rimpasto infatti è ormai certo e potrebbe arrivare tra una decina di giorni, attorno al(pochi giorni prima del primo Consiglio regionale dell'anno). Prima poltrona che rischia di saltare è quella di Gallera, appunto, al centro di polemiche per la gestione dell'epidemia prima, per idopo e per quelli anti-covid infine . Al suo posto il nome che circola nei corridoi è quello del professore, 63 anni. Un tecnico, quindi: presidente dellaalla Statale, direttore dell'Unità di pediatria e pronto soccorso pediatrico all'ospedale Vittore Buzzi e responsabile del Centro operativo per l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid dimessi dagli ospedali.Anche qualora - a quanto riporta il Corriere della Sera - il nome di Zuccotti dovesse sfumare, l'ipotesi di unè più che probabile. In qualsiasi caso,. Dà forza a questa tesi quanto riferito dai consiglieri dei partiti di maggioranza della giunta, pronti a- quindi, se ipresentassero, diversi consiglieri di maggioranza potrebbero votare col centrosinistra.Tutta la buona volontà ritrovata (un po' in ritardo...) dalla giunta lombarda viene comunque ostacolata dal "". Il destino in questo caso è l'del. Dopo le mascherine inadatte della prima ondata, i banchi a rotelle e il call center di Immuni, Arcuri pare abbia inviato alla Lombardia siringhe delle quali il 40% non sarebbe adatto al prelievo preciso della dose di. Cosa che ha costretto la Lombardia (disagi anche in Liguria) adInsomma, la Lombardia, pronta ad iniziare ieri una campagna di vaccinazione al ritmo di, ha ricevuto dal super commissario 80.595 dosi, insieme a migliaia diindispensabili per ricavare il 20% in più del prezioso siero da ogni fiala. Ogni fiala infatti contiene 5 dosi di vaccino da 0,3 millilitri. Una volta scongelata (il vaccino viene trasportato da Dhl a una temperatura di circa -70°C), la soluzione deve essere diluita, utilizzando anche una comunissima siringa da 1 ml munita di tacchette.Ed è qui che giunge la(le cui voci sono state raccolte da Libero): il 40% dei dispositivi da 5 ml inviati da Roma - 8mila su 20mila in tuto - non solo non sono del genere di precisione luer lock, ma. Ecco perché molti ospedali lombardi sono (e saranno) costretti a utilizzare le proprie scorte.Questo vale tanto per la Lombardia quanto per la Liguria: a confermare il disagio nella regione anch'essa sotto il governo leghista, il presidenteSe il flop delle siringhe è in primo piano, non bisogna scordarsi quello "meno vistoso" dellanecessario per effettuare le vaccinazioni. Infatti, ilper il reclutamento di medici ed infermieri è scaduto il. E per ora, sulle selezioni e sulle agenzie per il lavoro scelte per reclutare il personale, non si sa ancora nulla. O almeno, non fino a questa mattina, quando Arcuri inspiega: «Abbiamo avviato una "" e ricevuto 22mila candidature di medici e infermieri. Quattro giorni fa è entrata in vigore la norma che ci consente di attivarli. I primi saranno formati e inviati sui territori entro la fine del mese».