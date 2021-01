Aprire per richiudere dopo poche ore? Solo un danno per bar e ristoranti

Primo Piano del 06 gennaio 2021 | 08:35

È

Quando i politici giocano coi colori

Con quale colore ci si alza la mattina?

Un ristorante non si apre sui due piedi

giunto il momento di togliersi i macigni dalle scarpe. Pur mettendoci tutta la pazienza, la buona volontà e la comprensione di questo mondo, va detto che, compresi i virologi cortigiani, di fronte alla pandemia. Quiesto continuo gio and stop, apri e chiudi, è inacettabile, come pure l'idea che ogni giorno si debba cambiare colore al territorio dove si abita, con tutto ciò che ne consegue.Un cittadino comune deve prendere appunti tutti i giorni per capire come non fare errori, districandosi in un caleidoscopio di colori che per sua natura muta in continuazione. Un pantone che si muove lungo l’Italia tendendo trappole da un Comune all’altro, da regione a regione, da mesi. Questo è il vissuto della gente. I quotidiani si sono addirittura inventati un “” a livello grafico per cercare di far capire. Solo per sapere di che colore ci si alza la mattina. E tutto ciò passando sulla testa di lavoratori e imprese, a partire dai pubblici esercizi., come se l’Italia fosse abitata solo da miliardari che possono permettersi il lusso di aspettare. Ma quie con la pelle di milioni di famiglie.Da sempre, lo si dice a destra e a manca, che. Vero. È sempre stato fatto però molto poco per sfruttare i giacimenti, ma nessuno come questo Governo gli aveva mai dato fuoco. L’hotellerie, la ristorazione, le discoteche, cinema, teatri, musei, sale concerto sono alle corde. Tutto il mondo dell'accoglienza, dello svago e del benessere paga il prezzo insopportabile di un barcamenarsi giorno per giorno di Governo e Regioni.Il nostro mondo, quello dell’, è stato preso in giro da una classe politica che non ha ancora capito che un ristorante non si apre così sui due piedi, per poi richiuderlo con altrettanta leggerezza un battito d’ali dopo. Un’altalena di stop and go che è un’agonia. Un luogo di ristorazione non è un’auto con la batteria scarica a cui basta agganciare i morsetti o dare una spinta.Ci sono gli approvvigionamenti, leda conservare ed elaborare,. C'è il personale che va magari fatto rientrare dalla cassa integrazione o dalle ferie. E a monte tutta unache non sa più come regolarsi con gli acquisti e che più volte nel corso del 2020 è stata costretta a vendere in promozione (leggi) ai privati il fresco di pregio. Alcuni importatori-distributori si sono dovuti inventare un’e-commerce di cui non avevano bisogno per contenere le perdite.Se si deve chiudere, sempre che sia dimostrato che sia giusto farlo, lo si faccia con conerenza e non gli adeguati ristori, ma non per due giorni si e uno no. La Germania, dopo avere deciso in un'ora di fare il lock down invernale, ora con altrettanta rapidità ha deciso di prolungarlo. Senza tanti se e tanti ma, e soprattutto senza polemiche, ma offrendo in cambio soldi veri a lavoratori e imprese.È doveroso puntare il dito su una classe politica che ha costretto il mondo dell’accoglienza per assicurare la sicurezza agli operatori e alla clientela e poi ha continuato a, come se fossero impazzite. Ora sono chiuse, ma forse riapriranno o forse no. Dipende dalla sfumatura cromatica che decideranno gli esperti. E che magari rafforza le zone gialle e arancio e al tempo stesso pensai di istituirne altre bianche: da schizofrenici.Nel frattempo centinaia di persone, in buon ordine, sono magarii in queste ore in fila all’Ikea di Collegno, in provincia di Torino. Parcheggio esaurito. Dellaun po’ alla Don Abbondio e un po’ adottando l’odioso cliché dell’Horeca, con il mondo dell’arte e dello spettacolo, ne ha le tasche piene.Purtroppo lache sta gestendo le nostre esistenze non richiama alle mente Raffaello o Tintoretto, ma un