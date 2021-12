Pranzo di Natale in casa? Ecco le regole anti-contagio

C'è apprensione tra virologi e Governo in vista delle Feste che, inevitabilmente, riuniranno le famiglie nelle case e attorno alle tavole imbandite. Gli scienziati concordano sulla necessità di avere comportamenti che impediscano contatti diretti soprattutto con i non vaccinati. E questo mentre il Governo pensa anche a come rendere più sicure eventuali feste pubbliche imponendo l'obbligo del tampone per potervi partecipare (dalle piazze ai teatri).

Gli accorgimenti da osservare sono i classici, ma dato che la cinta si era un po' allentata, è bene fare un recap dei comportamenti da seguire. «Auguri solo al telefono con chi non ha fatto il vaccino», ha suggerito Fabio Ciciliano, uno dei componenti del Comitato tecnico scientifico. Ecco tutte le regole che gli scienziati consigliano di seguire per cercare di evitare il contagio.

Regole per un Natale sereno

Mascherina





Se si tratta di un evento affollato, anche in una casa privata, gli scienziati consigliano di indossare la mascherina. Stessa cautela se si sta con persone fragili, anche se vaccinate, che potrebbero comunque contagiarsi.

Bambini

In questa fase della pandemia i bambini si stanno ammalando e quindi gli scienziati consigliano di evitare i contatti soprattutto con le persone fragili.





Tamponi

«Attenzione a fare il test rapido o molecolare in vista di un pranzo o una cena. Per avere la certezza bisogna infatti rimanere isolati dal momento in cui si fa il prelievo fino all’evento», avverte Ciciliano. L’alternativa è sottoporsi a un test rapido appena prima di arrivare.





Abbracci

Anche tra parenti non conviventi va mantenuto il distanziamento e quindi viene ritenuto ancora necessario evitare i contatti diretti, gli abbracci.

Buffet





Ancora consigliato di evitare i buffet e mantenere un numero di partecipanti all’evento più basso possibile.





Tavolate





Evitare le tavolate con più di dieci persone. «A tavola va sempre evitato il gomito a gomito tra persone non conviventi, lasciando un distanziamento adeguato», ricorda Ciciliano.





Finestre





Rimane la regola di areare la stanza almeno ogni mezz’ora.





Mani





Lavare spesso le mani e avere sempre disponibile il liquido igienizzante.